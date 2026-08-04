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Tecnología

Contra la violencia digital en las escuelas

Con la “Ley Ema”, Santa Fe se convirtió en la primera provincia en aprobar una norma contra la violencia digital en las escuelas. Los detalles de la normativa aprobada por el senado provincial.

(Foto de Max Fischer)

Santa Fe se transformó en la primera provincia argentina en sancionar una ley específica para prevenir y abordar la violencia digital en los establecimientos educativos.

La Cámara de Senadores aprobó la denominada “Ley Ema”, que crea el Sistema Provincial de Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos y establece protocolos de respuesta urgente ante la difusión no consentida de material íntimo y otras formas de agresión a través de medios digitales.

La norma regula el uso de celulares en las aulas a partir de la Guía Ema, una herramienta práctica con recomendaciones paso a paso para el abordaje de estos conflictos.

La normativa, impulsada a partir del caso de Ema Bondaruk, una adolescente de 15 años de Longchamps (provincia de Buenos Aires) que se quitó la vida 24 horas después de que se viralizaran y difundieran imágenes íntimas en el entorno de su colegio, fue impulsada por su madre, Laura Sánchez, junto con la activista Olimpia Coral Melo y organizaciones como Fundación Encuentro, Faro Digital y Gentic.

El proyecto busca dar respuestas institucionales ante un fenómeno que creció con la llegada de deepfakes generados por inteligencia artificial.

La ley define la violencia digital como cualquier acción u omisión mediada por tecnologías que cause daño físico, psicológico, económico o moral, e incluye el acoso y la difusión no consentida de contenido íntimo.

Obliga a las escuelas a intervenir de manera inmediata en estos casos: contactar a los organismos de protección, solicitar la supresión urgente del material a las plataformas y garantizar un acompañamiento integral a las víctimas, que abarca asistencia psicoemocional, digital y legal.

Tambipen prioriza un enfoque reparatorio orientado al aprendizaje y al reconocimiento del daño, en lugar de medidas exclusivamente sancionatorias.

Además, la norma prevé la conformación de equipos interdisciplinarios de profesionales en cada departamento provincial, bajo la órbita del Ministerio de Educación.

Incorpora contenidos de alfabetización digital, uso seguro de las tecnologías y respeto a la dignidad humana, articulados con la Educación Sexual Integral (ESI) y la ley Olimpia nacional.

También establece la formación continua de directivos y docentes, talleres y mesas de trabajo con las familias, y otorga a los centros de estudiantes un rol activo en la prevención.

La norma regula el uso de celulares en las aulas a partir de la Guía Ema, una herramienta práctica con recomendaciones paso a paso para el abordaje de estos conflictos.

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