La Cámara Federal de Resistencia se renovó

María Virginia Ise asumió como jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, tras prestar juramento en un acto a cargo de la presidenta del Tribunal, Rocío Alcalá. En representación del Superior Tribunal de Justicia del Chaco participó la presidenta subrogante Iride Isabel María Grillo y el juez del STJ Alberto Mario Modi. El acto contó además con la presencia del gobernador del Chaco Leandro Zdero, así como de funcionarios provinciales y municipales; diputados y diputadas; representantes del Consejo de la Magistratura y del Consejo de Abogados. Integrantes de la magistratura y el funcionariado de la Justicia Federal y de las provincias de Chaco y de Corrientes, representantes de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, familiares e invitados especiales.