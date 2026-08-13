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Chaco

La Cámara Federal de Resistencia se renovó

(Poder Judicial Chaco)

María Virginia Ise asumió como jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia, tras prestar juramento en un acto a cargo de la presidenta del Tribunal, Rocío Alcalá. En representación del Superior Tribunal de Justicia del Chaco participó la presidenta subrogante Iride Isabel María Grillo y el juez del STJ Alberto Mario Modi. El acto contó además con la presencia del gobernador del Chaco Leandro Zdero, así como de funcionarios provinciales y municipales; diputados y diputadas;  representantes del Consejo de la Magistratura y del Consejo de Abogados. Integrantes de la magistratura y el funcionariado de la Justicia Federal y de las provincias de Chaco y de Corrientes, representantes de instituciones educativas, fuerzas de seguridad, familiares e invitados especiales.

Aparecen en esta nota:
María Virginia Ise Rocío Alcalá Isabel María Grillo Alberto Mario Modi Leandro Zdero Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia Chaco jura María Virginia Ise
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