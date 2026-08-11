11 de Agosto de 2026
Edición 7513 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 12/08/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
11 de August de 2026
Edición 7513
Próxima Actualización: 12/08/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto

Cobertura en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Quilmes

(Foto de Karola G)

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso que Lorena Vuotto preste funciones en calidad de subrogante en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 del Departamento Judicial Quilmes. Lo hizo mediante la Resolución SC 2.064/26.

A su vez, por medio de la Resolución SC 2.263/26, el alto tribunal designó a Marina Paula Pedraza como titular del Juzgado Correccional Nº 2 del Departamento Judicial Merlo, aunque se desempeñará inicialmente en calidad de subrogante en el Tribunal en lo Criminal Nº 4 de San Martín, "hasta nueva resolución". Idéntico criterio respecto de Ignacio Gallo como de juez del Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, quien inicialmente será subrogante en el Juzgado de Garantías Nº 3 de esa departamental, esta última decisión quedó plasmada en lar Resolución SC 2.264/26.

Aparecen en esta nota:
SCBA Quilmes cobertura
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
ARCA se allanó pero no zafó de las costas
Paro por 36 horas en Tierra del Fuego
Un plazo no es aplazo
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS