Cobertura en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de Quilmes

La Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires dispuso que Lorena Vuotto preste funciones en calidad de subrogante en el Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 2 del Departamento Judicial Quilmes. Lo hizo mediante la Resolución SC 2.064/26.

A su vez, por medio de la Resolución SC 2.263/26, el alto tribunal designó a Marina Paula Pedraza como titular del Juzgado Correccional Nº 2 del Departamento Judicial Merlo, aunque se desempeñará inicialmente en calidad de subrogante en el Tribunal en lo Criminal Nº 4 de San Martín, "hasta nueva resolución". Idéntico criterio respecto de Ignacio Gallo como de juez del Tribunal en lo Criminal Nº 3 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, quien inicialmente será subrogante en el Juzgado de Garantías Nº 3 de esa departamental, esta última decisión quedó plasmada en lar Resolución SC 2.264/26.