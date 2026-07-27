Libros en disputa: precios, competencia y diversidad

Por: Analía

Zygier.

Directora

de

Diario

Judicial.

Por: Analía

Zygier.

Directora

de

Diario

Judicial.

La intención del Gobierno Nacional de eliminar el sistema de precio uniforme de los libros reabrió un debate que parecía saldado desde que se sancionó, en 2001, la Ley de Defensa de la Actividad Librera (Ley 25.542). El anteproyecto impulsado por el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado y que recibió el rechazo tajante y unánime de todo el ecosistema del libro, todavía no está cerrado, pero propone que cada punto de venta pueda aplicar libremente descuentos y promociones.

La ley vigente no establece precios oficiales. Su artículo primero dispone que cada editor, importador o representante debe fijar el precio de venta al público de los libros que edite o importe. Una vez determinado, ese importe debe ser respetado por librerías, cadenas, supermercados y plataformas. La norma admite descuentos de hasta el 10% en ferias y ventas a bibliotecas o instituciones culturales, y contempla excepciones para libros usados, antiguos, fuera de catálogo y determinados saldos.





Los argumentos a favor de la derogación



La principal objeción es que el sistema elimina la competencia de precios. Una librería que reduzca sus costos, consiga mejores condiciones comerciales o decida resignar una parte de su margen no puede trasladar esa ventaja al lector.

Desde esta posición, la protección de las librerías es financiada indirectamente por el consumidor, que queda privado de promociones que sí existen en otros mercados. Si el Estado considera necesario sostener comercios independientes, autores o editoriales pequeñas, podría recurrir a beneficios fiscales, créditos, compras para bibliotecas o subsidios transparentes, en lugar de prohibir que alguien venda un libro más barato.

La experiencia de Dinamarca ofrece elementos a favor este argumento. Allí, la fijación de precios fue debilitada desde 2000 y eliminada por completo en 2011. Una evaluación citada por la OCDE estimó que los precios reales bajaron alrededor del 5% entre 2000 y 2013 y que las primeras ediciones publicadas crecieron cerca del 40%. En 2019 se vendían aproximadamente 50% más unidades que en 2001.

La misma experiencia, sin embargo, muestra un costo: la cantidad de librerías especializadas danesas cayó alrededor del 30%, aunque aumentó el número total de puntos de venta porque los libros comenzaron a comercializarse en supermercados y otros establecimientos no especializados. La lectura se mantuvo estable y continuó creciendo la publicación de nuevos títulos.

El caso permite sostener que la liberalización puede abaratar determinados libros y ampliar los canales de acceso, pero también transformar profundamente la estructura comercial.





Los argumentos a favor de mantener la Ley de Defensa de la Actividad Librera y el precio uniforme

Los defensores de la Ley 25.542 responden que las librerías no compiten en condiciones equivalentes. Una plataforma o un supermercado puede ofrecer best sellers con márgenes mínimos para atraer compradores hacia otros productos. La librería independiente en cambio, necesita de esas ventas para financiar su funcionamiento y mantener en sus estanterías títulos de menor circulación y rentabilidad.

Un estudio de Rhys J. Williams, publicado en 2024 en el Journal of Competition Law & Economics, analizó los 27 países de la Unión Europea y el Reino Unido. Para el período 2008-2019 estimó que los países con precio uniforme registraron un volumen de ventas 16,1% superior al de aquellos sin ese régimen. También encontró una menor concentración del comercio y un promedio aproximado de 0,636 empresas libreras adicionales por cada 100.000 habitantes.

En materia de precios, el estudio obtuvo inicialmente un crecimiento 6,9% menor en los países regulados. Sin embargo, al ampliar la serie a 1996-2020, el autor adoptó una conclusión más cautelosa: no encontró evidencia robusta de que el precio uniforme hiciera crecer los precios más rápido ni más lentamente.

El trabajo tiene limitaciones. Las ventas fueron aproximadas mediante la facturación de librerías especializadas ajustada por inflación y no mediante la cantidad exacta de ejemplares. Además, durante el período principal hubo pocos cambios legislativos que permitieran comparar países, y el resultado sobre la cantidad de librerías perdió significación estadística en algunas de las pruebas de robustez.

La libertad de descuentos puede reducir el precio de los títulos más populares, aumentar las ventas y multiplicar los lugares donde se consiguen libros. Por otro lado, el precio uniforme puede sostener una red más atomizada de librerías, estimular la venta de obras menos conocidas y trasladar la competencia desde el precio hacia la atención, la recomendación y la variedad de títulos.

Una investigación de Christos Genakos, Mario Pagliero, Lorien Sabatino y Tommaso Valletti estudió la ley italiana que, desde septiembre de 2011, limitó los descuentos. Los autores analizaron datos mensuales de todos los libros vendidos entre 2009 y 2014 y compararon Italia con la región de habla italiana de Suiza, donde no regía esa regulación.

El precio final aumentó en promedio 1,4%. En las librerías independientes, el incremento fue del 7,8%, mientras que en las cadenas y el comercio electrónico los precios permanecieron prácticamente estables, con una variación de -0,6%. La regulación no produjo un aumento significativo en la cantidad de nuevos títulos publicados.

Pero la cantidad de títulos diferentes efectivamente vendidos creció 25,5% en el conjunto del mercado y 37,9% en las librerías independientes. También disminuyó la concentración de las ventas en los libros más populares y aumentó la presencia de obras antiguas y de editoriales chicas.

La libertad de descuentos puede reducir el precio de los títulos más populares, aumentar las ventas y multiplicar los lugares donde se consiguen libros. Por otro lado, el precio uniforme puede sostener una red más atomizada de librerías, estimular la venta de obras menos conocidas y trasladar la competencia desde el precio hacia la atención, la recomendación y la variedad de títulos.

Los autores encontraron, además, un aumento del 7,3% en el empleo de las librerías y concluyeron que la mayor variedad y los servicios ofrecidos habrían compensado para los lectores el incremento de precios. Reconocen, no obstante, que la mejora en la calidad del servicio no fue medida causalmente de manera directa y que el comercio electrónico italiano todavía tenía una presencia limitada durante el período analizado.

La iniciativa impulsada por Federico Sturzenegger recibió un rechazo prácticamente unánime de las instituciones que integran el ecosistema del libro. En una declaración conjunta, la Cámara Argentina del Libro, la Cámara Argentina de Publicaciones, la Federación Argentina de Librerías, Papelerías y Afines y numerosas entidades de libreros, editores, escritores, ilustradores, gestores de derechos y ámbitos académicos cuestionaron la derogación de la Ley 25.542. Entre los firmantes también se encuentran la Cámara Argentina de Librerías Independientes, CADRA, la Unión Argentina de Escritoras y Escritores, la Sociedad Argentina de Escritores, PEN Argentina, la Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina y la Carrera de Edición de la Universidad de Buenos Aires. Las organizaciones afirmaron que la propuesta no fue reclamada por autores, editores, distribuidores ni libreros y advirtieron que, lejos de abaratar los libros, podría debilitar una red comercial y cultural que lleva décadas construir.



Dos beneficios y dos riesgos

La evidencia internacional no permite afirmar que la derogación vaya a destruir necesariamente a las librerías chicas ni tampoco que el mantenimiento de la ley garantice libros baratos. Muestra, más bien, una tensión concreta.

La libertad de descuentos puede reducir el precio de los títulos más populares, aumentar las ventas y multiplicar los lugares donde se consiguen libros. Por otro lado, el precio uniforme puede sostener una red más atomizada de librerías, estimular la venta de obras menos conocidas y trasladar la competencia desde el precio hacia la atención, la recomendación y la variedad de títulos.

La decisión legislativa exige determinar si esa limitación a la competencia resulta necesaria y proporcional para proteger un bien cultural, o si existen herramientas menos restrictivas. Antes de derogar la Ley 25.542 o conservarla sin modificaciones, sería razonable producir datos específicos sobre el mercado argentino: precios, márgenes, concentración, cierres de librerías, participación de las plataformas y circulación de títulos.

El debate no enfrenta a quienes defienden los libros con quienes defienden a los lectores. En realidad enfrenta dos maneras distintas de protegerlos: facilitar descuentos inmediatos a favor del bolsillo de los lectores o preservar un ecosistema editorial diverso. La experiencia internacional demuestra que cualquiera de las dos decisiones tiene beneficios, pero también costos que no deberían ocultarse detrás de consignas.