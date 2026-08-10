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Civil / Salud

Silencio bajo receta

La Justicia entrerriana concluyó que una obra social podía auditar el tratamiento indicado para un paciente oncológico, pero no demorar durante meses una respuesta.

(Foto de Tima Miroshnichenko en Pexels)

La Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Gualeguaychú hizo lugar parcialmente a una acción de amparo promovida por un afiliado, de 76 años, contra la Obra Social de Entre Ríos (OSER), a la que cuestionó por la falta de respuesta a un pedido de cobertura integral de medicación para tratar un cáncer de próstata.

El afiliado había solicitado la cobertura al 100% de un esquema de bloqueo hormonal prescripto por su médico tratante. Según expuso en la demanda, presentó toda la documentación requerida por OSER, pero la obra social continuó requiriendo información adicional sin emitir una resolución definitiva.

Durante el trámite judicial intervino el Cuerpo Médico Forense, que concluyó que el actor presenta un adenocarcinoma de próstata localizado, de riesgo intermedio favorable, y que para ese estadio las opciones terapéuticas iniciales recomendadas son la vigilancia activa, la cirugía o la radioterapia. También sostuvo que las drogas reclamadas están indicadas para ese tipo de cáncer, aunque no como primera alternativa para ese estadio de la enfermedad.

Sobre esa base, el juez Marcelo J. Arnolfi descartó ordenar directamente la cobertura de la medicación, pero entendió que la obra social no podía mantener indefinidamente abierto el proceso de auditoría.

Además, el Tribunal estableció una condena subsidiaria, es decir, si la junta médica no se realiza, si no se dicta la resolución o si no se garantiza el acceso efectivo al tratamiento dentro de los plazos fijados, OSER deberá otorgar la cobertura integral de la medicación indicada por el médico tratante en un plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de astreintes de $100.000 por cada día de demora.

La sentencia ordenó que, dentro de los cinco días hábiles, OSER convoque una junta médica integrada por el médico tratante, un auditor de la obra social y un especialista ajeno a ambas partes, con examen directo del paciente, para definir cuál es el tratamiento adecuado y efectivamente accesible. Luego deberá dictar una resolución fundada con un cronograma de prestaciones. Si el tratamiento elegido fuera radioterapia fuera de Gualeguaychú, la obra social deberá cubrir traslados, alojamiento y acompañante.

Además, el Tribunal estableció una condena subsidiaria, es decir, si la junta médica no se realiza, si no se dicta la resolución o si no se garantiza el acceso efectivo al tratamiento dentro de los plazos fijados, OSER deberá otorgar la cobertura integral de la medicación indicada por el médico tratante en un plazo de 48 horas, bajo apercibimiento de astreintes de $100.000 por cada día de demora.

Documento relacionado:
H. J. D. C/ OBRA SOCIAL DE ENTRE RIOS (OSER) S/ ACCIÓN DE AMPARO
Aparecen en esta nota:
amparo de salud medicación oncológica cobertura médica junta médica derecho a la salud Entre Ríos Cámara Civil y Comercial Marcelo Arnolfi
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
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