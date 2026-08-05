La violencia creció durante la feria

La Oficina de Violencia Doméstica (OVD) de la Corte Suprema de Justicia de la Nación atendió a 600 personas durante la feria judicial de invierno de 2026 y registró un incremento del 8% en las presentaciones por situaciones de violencia doméstica respecto del mismo período del año anterior.

El organismo mantuvo su servicio ininterrumpido las 24 horas, con un promedio de 40 asistencias diarias.

De las 600 personas que se acercaron a la sede de Lavalle 1250, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 357 formularon presentaciones formales por hechos de violencia doméstica y 235 realizaron consultas informativas.

El grupo más afectado correspondió a mujeres de entre 18 y 59 años, que representaron el 49% de los casos. Les siguieron las niñas, niños y adolescentes (32%), los varones de 18 a 59 años (11%) y las personas mayores (8%).

Los equipos interdisciplinarios de la OVD —conformados por profesionales de la abogacía, la psicología, la medicina y el trabajo social— efectuaron 491 evaluaciones de riesgo, un 15% más que en la feria de 2025.

El grupo más afectado correspondió a mujeres de entre 18 y 59 años, que representaron el 49% de los casos. Les siguieron las niñas, niños y adolescentes (32%), los varones de 18 a 59 años (11%) y las personas mayores (8%).

En cuanto al vínculo con las personas denunciadas, el 44% de las situaciones evaluadas involucró relaciones de pareja o expareja, mientras que el 37% correspondió a vínculos filiales.

El resto se distribuyó entre otros lazos familiares hasta el cuarto grado de parentesco (6%), vínculos fraternales (5%) y otros tipos de relación (8%). En el 38% de los casos las personas afectadas convivían con quienes fueron denunciadas.

La frecuencia de los episodios fue diaria o semanal en el 55% de las situaciones evaluadas. Un 27% se trató de hechos esporádicos, un 11% tuvo periodicidad quincenal o mensual y un 4% correspondió al primer episodio de violencia.

La violencia psicológica estuvo presente en el 97% de los casos. Le siguieron la violencia simbólica —registrada en el 58% de las situaciones que involucraron a mujeres y niñas—, la física (38%), la ambiental (28%), la económica patrimonial (27%), la social (8%), la sexual (6%) y la modalidad digital (2%). En el 9% de las situaciones se registraron amenazas de muerte y en el 3% la presencia de armas.

Los equipos de la OVD determinaron un nivel de riesgo altísimo o alto en el 22% de las evaluaciones, un riesgo medio o moderado en el 63% y un riesgo bajo en el 15%.

El equipo médico evaluó a 70 personas —el 61% de sexo femenino— y constató lesiones en el 81% de esos casos. Además, el 74% presentaba antecedentes de lesiones físicas derivadas de episodios de violencia previos.

En materia de derivaciones, el 99% de las presentaciones fue remitido a la Justicia Nacional en lo Civil, el 63% al Fuero Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el 34% al Consejo de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Gobierno de la Ciudad y el 11% a la Justicia Nacional en lo Criminal y Correccional.

La OVD también gestionó la entrega de 18 botones antipánico ante la Policía de la Ciudad.

A partir de las intervenciones de la oficina, la Justicia Nacional en lo Civil dictó al menos 1.412 medidas preventivas urgentes.

Entre las más frecuentes se contaron la prohibición de acercamiento a la persona denunciante (78%), la prohibición de contacto por cualquier medio (75%), el otorgamiento de botones antipánico (47%), el cese de actos de perturbación o intimidación (35%) y la prohibición de acercamiento a niñas, niños y adolescentes (21%).