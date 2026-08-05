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Santa Fe

La Corte de Santa Fe presentará oficialmente la nueva Oficina de Género

El Poder Judicial de la provincia de Santa Fe anunció la realización del acto de presentación oficial de la recientemente creada Oficina de Género La actividad se llevará a cabo el lunes 10 de agosto a las 17:00, en el salón de actos de la Corte Suprema en Rosario, ubicado en Balcarce 1651, 3° piso. El evento contará con la participación de Julissa Mantilla Falcón, ex Presidenta y Comisionada de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La nueva dependencia busca contribuir a la incorporación de la perspectiva de género en la planificación institucional, en los procesos internos y en las decisiones del Poder Judicial de Santa Fe, procurando eliminar cualquier diferencia discriminatoria basada en el género, garantizando el cumplimiento de los tratados internacionales de Derechos Humanos.

Aparecen en esta nota:
Santa Fe Oficina de Género
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