Rio Negro quiere más defensores

El Consejo de la Magistratura de la provincia de Río Negro abrió dos concursos públicos para cubrir cargos vacantes en la Cuarta Circunscripción Judicial, con asiento en Cipolletti.

Las convocatorias, dispuestas mediante las Resoluciones CM N° 50 y 51 de 2026, apuntan a un puesto de Defensor o Defensora Adjunto o Adjunta Penal y a otro de Secretario o Secretaria de Primera Instancia del Juzgado de Ejecución Penal N° 4.

La presentación debe consistir en un único archivo PDF, tamaño A4, foliado y firmado digitalmente, acompañado de un enlace a Google Drive sin restricciones de acceso y por tiempo ilimitado. Ya no se admite la entrega de documentación en papel.

Las personas interesadas podrán inscribirse desde el 10 de agosto hasta el 11 de septiembre de 2026, a las 13.30 horas.

El trámite se realiza de manera exclusivamente electrónica: los postulantes deben completar el formulario disponible en el sitio oficial del Poder Judicial (www.jusrionegro.gov.ar) y remitir la documentación por correo electrónico a la casilla consejomagistraturarionegro@gmail.com.

La presentación debe consistir en un único archivo PDF, tamaño A4, foliado y firmado digitalmente, acompañado de un enlace a Google Drive sin restricciones de acceso y por tiempo ilimitado. Ya no se admite la entrega de documentación en papel.

Para ambos cargos se exige título de abogado o abogada, ser mayor de edad, acreditar al menos un año de ejercicio profesional o de función judicial y poseer nacionalidad argentina con tres años de ejercicio de la ciudadanía. La documentación presentada tiene carácter de declaración jurada.

El proceso de selección contempla la evaluación de antecedentes, un examen de oposición obligatorio y excluyente, una entrevista personal ante el Consejo de la Magistratura y la aprobación de un examen de aptitud psicofísica.

Las bases completas de cada concurso, junto con el detalle de los requisitos y el cronograma, pueden consultarse en el sitio web del Poder Judicial o en la Secretaría del Consejo de la Magistratura.