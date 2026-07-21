Concursos de invierno en Santa Fe

El Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe convocó a concursos públicos para cubrir siete cargos de profesionales de la salud mental y la educación en los Equipos Técnicos Interdisciplinarios del Fuero de Familia.

Las vacantes se distribuyen entre las circunscripciones judiciales N° 2 (Rosario), N° 4 (Reconquista) y N° 5 (Rafaela), con un período de inscripción que se extiende desde el 20 hasta el 31 de julio de 2026, ambas fechas inclusive.

Concretamente, la Corte provincial llamó a concursar dos cargos de psicólogo —uno para el ETIFF de la Circunscripción Judicial N° 4, con asiento en los Tribunales de Reconquista, y otro para la Circunscripción N° 5, en Tribunales de Rafaela.

Las solicitudes de inscripción deberán presentarse de manera presencial ante la Secretaría de Gobierno del Poder Judicial en la ciudad de Santa Fe, para los cargos correspondientes a las circunscripciones 4 y 5, o ante la Secretaría Letrada del Cuerpo en Rosario, en el caso de las vacantes de la Circunscripción N° 2.

Cuatro cargos de psiquiatra —uno en Reconquista, uno en Rafaela y dos en la Circunscripción Judicial N° 2, con sede en los Tribunales de Rosario; y un cargo de psicopedagogo para el equipo técnico de la misma circunscripción rosarina.

Todos los puestos revisten la categoría presupuestaria de Oficial de Justicia, exigen una dedicación mínima semanal de 45 horas y dependen directamente de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe.

Los profesionales designados deberán cumplir las funciones inherentes a su especialidad y cualquier otra tarea que les encomiende el Alto Cuerpo en el ámbito del fuero de Familia.

Las solicitudes de inscripción deberán presentarse de manera presencial ante la Secretaría de Gobierno del Poder Judicial en la ciudad de Santa Fe, para los cargos correspondientes a las circunscripciones 4 y 5, o ante la Secretaría Letrada del Cuerpo en Rosario, en el caso de las vacantes de la Circunscripción N° 2.

Los Equipos Técnicos Interdisciplinarios del Fuero de Familia constituyen instancias de apoyo especializado a los juzgados y cámaras de Familia.

Su labor comprende la elaboración de informes periciales, evaluaciones psicológicas y psiquiátricas, orientaciones psicopedagógicas y asesoramiento técnico en causas que involucran regímenes de comunicación y tenencia de hijos, medidas de protección, situaciones de violencia familiar y otras materias propias del derecho de las personas y de la niñez.