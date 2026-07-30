Goya y Corrientes buscan juez

El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Corrientes habilitó este martes la inscripción para cubrir dos vacantes en el Poder Judicial provincial: un juez Civil y Comercial en la capital y un juez del Tribunal de Juicio en Goya.

La convocatoria 3/26 estará disponible desde el mes de agosto, de manera exclusivamente online.

La inscripción se realizará de forma electrónica a través de la plataforma habilitada en el sitio web oficial del organismo, desde las 00:00 del 3 de agosto hasta las 24:00 del 14 de agosto.

El organismo informó que uno de los cargos corresponde al Juzgado Civil y Comercial N.º 4 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Corrientes.

El segundo se trata de un juez del Tribunal de Juicio de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en Goya.

Ambos puestos se encuentran vacantes y su cobertura se realizará a través del procedimiento ordinario de selección de magistrados.

Los interesados deberán cumplir los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 181 de la Constitución de la Provincia de Corrientes, en la Ley Orgánica de la Administración de Justicia y en el Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura.

La inscripción se realizará de forma electrónica a través de la plataforma habilitada en el sitio web oficial del organismo, desde las 00:00 del 3 de agosto hasta las 24:00 del 14 de agosto.

Durante ese período, los postulantes podrán efectuar consultas a través de los canales telefónicos y de correo electrónico institucionales del Consejo.

El proceso se enmarca en las atribuciones que la normativa provincial asigna al organismo para la selección de jueces, mediante un mecanismo que incluye la evaluación de antecedentes, idoneidad y demás requisitos legales.