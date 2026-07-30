30 de Julio de 2026
Edición 7505 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 31/07/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
30 de July de 2026
Edición 7505
Próxima Actualización: 31/07/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Concursos
Las inscripciones se extienden hasta el 14 de agosto

Goya y Corrientes buscan juez

El Consejo de la Magistratura de la provincia llamó a concurso para cubrir cargos en la capital y en la ciudad de Goya. Se trata de cargos en los fueros Civil y Comercial y también Penal.

(Google AI Studio)

El Consejo de la Magistratura de la Provincia de Corrientes habilitó este martes la inscripción para cubrir dos vacantes en el Poder Judicial provincial: un juez Civil y Comercial en la capital y un juez del Tribunal de Juicio en Goya.

La convocatoria 3/26 estará disponible desde el mes de agosto, de manera exclusivamente online.

La inscripción se realizará de forma electrónica a través de la plataforma habilitada en el sitio web oficial del organismo, desde las 00:00 del 3 de agosto hasta las 24:00 del 14 de agosto. 

El organismo informó que uno de los cargos corresponde al Juzgado Civil y Comercial N.º 4 de la Primera Circunscripción Judicial, con asiento en la ciudad de Corrientes.

El segundo se trata de un juez del Tribunal de Juicio de la Segunda Circunscripción Judicial, con sede en Goya.

Ambos puestos se encuentran vacantes y su cobertura se realizará a través del procedimiento ordinario de selección de magistrados.

Los interesados deberán cumplir los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 181 de la Constitución de la Provincia de Corrientes, en la Ley Orgánica de la Administración de Justicia y en el Reglamento Interno del Consejo de la Magistratura.

La inscripción se realizará de forma electrónica a través de la plataforma habilitada en el sitio web oficial del organismo, desde las 00:00 del 3 de agosto hasta las 24:00 del 14 de agosto. 

Durante ese período, los postulantes podrán efectuar consultas a través de los canales telefónicos y de correo electrónico institucionales del Consejo.

El proceso se enmarca en las atribuciones que la normativa provincial asigna al organismo para la selección de jueces, mediante un mecanismo que incluye la evaluación de antecedentes, idoneidad y demás requisitos legales.

Aparecen en esta nota:
Consejo de la Magistratura Corrientes concursos jueces Goya
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
Concursos de invierno en Santa Fe
Santa Fe piensa en el Contencioso Administrativo
Más concursos para fiscales
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Se flexibilizan las notificaciones electrónicas
Gaseosa "on the rocks"
Doble vida con home office
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS