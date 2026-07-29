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Misiones

Se flexibilizan las notificaciones electrónicas

(Foto de Boris Hamer)

El Superior Tribunal de Justicia de Misiones dispuso una modificación excepcional y transitoria del régimen de notificaciones electrónicas para facilitar la operatoria de los profesionales del derecho que aún no cuentan con firma digital habilitada, según informaron. Lo hizo tras un pedido del Colegio de Abogados de Misiones y autorizó que, durante un plazo de 90 días, las cédulas electrónicas puedan emitirse sin la firma digital del letrado emisor, siempre que se adjunte obligatoriamente la resolución judicial correspondiente, firmada digitalmente por el órgano jurisdiccional. La medida comenzará a regir el 1 de septiembre próximo para evitar demoras en la tramitación de los expedientes mientras avanza la implementación plena del sistema de firma digital entre los matriculados.

Aparecen en esta nota:
Misiones Superior Tribunal de Justicia Colegio de Abogados notificaciones electrónicas
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