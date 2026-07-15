Maraniello puede esperar el Mundial

La Comisión de Acusación del Consejo de la Magistratura de la Nación resolvió postergar una definición sobre el dictamen que propone promover el juicio político contra el juez en lo Civil y Comercial Federal Alejandro Patricio Maraniello, denunciado por presuntos hechos de maltrato laboral, acoso y abuso sexual.

Durante la misma reunión, el cuerpo también resolvió, por mayoría, desestimar una denuncia contra la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado vinculada con su actuación en la investigación por los incidentes frente a la vivienda del exdiputado José Luis Espert. Además, aprobó por unanimidad citar, en los términos del artículo 20 del reglamento, a la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, investigada por distintas denuncias relacionadas con su desempeño.

La reunión fue encabezada por el presidente de la Comisión de Acusación, Alberto Maques, con la participación de los diputados Álvaro González, Vanesa Siley y Rodolfo Tailhade, y por videoconferencia del diputado Gonzalo Roca, el senador Luis Juez y el abogado César Grau.

Al inicio del encuentro, Maques informó sobre el estado del jury seguido al juez Alfredo López y señaló que el Jurado de Enjuiciamiento dará a conocer su veredicto luego de la feria judicial de invierno.

El caso Maraniello

La comisión analizó el expediente contra Maraniello, denunciado por empleados del juzgado por presuntos hechos de abuso y maltrato laboral. También pesa sobre el magistrado la denuncia de una exempleada que aseguró haber sufrido abuso sexual. Durante la investigación, la comisión recibió declaraciones de denunciantes y superiores del juez, entre otra prueba.

El senador Luis Juez (La Libertad Avanza) defendió el dictamen que impulsa la destitución del magistrado. "Estamos en condición de elevar la situación del doctor Maraniello al Plenario entendiendo que hemos agotado la etapa instructoria, que se han incorporado un montón de expedientes y que es una causa que lleva la comisión un tiempo importante. Estamos en condiciones de aprobar el dictamen solicitando la destitución", afirmó el legislador quien fue el instructor del expediente.

La comisión también trató el expediente contra la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, denunciada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) por presunto hostigamiento laboral, abuso de autoridad, abandono de funciones, trato indebido a colegas e intervención de su hija en tareas del juzgado.

Sin embargo, el diputado Rodolfo Tailhade (Unión por la Patria) sostuvo que los testimonios reunidos "no fueron lo suficientemente contundentes como deberían" y cuestionó que no se hubiera dado curso a medidas de prueba solicitadas por la defensa del magistrado. Aunque reconoció el trabajo realizado por Juez al frente de distintas investigaciones contra magistrados, Tailhade pidió postergar el tratamiento hasta la próxima reunión para responder los planteos de la defensa.

"Cuando rechazamos la prueba, la rechazamos con fundamentos. Sé de quién estamos hablando. Conozco el nivel de protección a Maraniello. Si no hubiéramos empujado como lo hicimos, no estaríamos en esta instancia. Si hubiesen escuchado los testimonios de las víctimas, se darían cuenta que el maltrato está absolutamente probado. Tenemos acreditada la inconducta del doctor Maraniello", respondió Juez.

Citación a Pozzer Penzo

La comisión también trató el expediente contra la jueza federal de Goya, Cristina Pozzer Penzo, denunciada por la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) por presunto hostigamiento laboral, abuso de autoridad, abandono de funciones, trato indebido a colegas e intervención de su hija en tareas del juzgado.

A propuesta de Álvaro González, la comisión aprobó por unanimidad citar a la magistrada - quien tuvo a su cargo la investigación por la desaparición de Loan Peña- en los términos del artículo 20 del reglamento para que brinde explicaciones.

Denuncia contra Arroyo Salgado

El último expediente analizado fue el de la jueza Sandra Arroyo Salgado. El diputado Gonzalo Roca propuso desestimar la denuncia presentada por su actuación en la causa que investigó la detención de militantes tras los incidentes ocurridos frente al domicilio de José Luis Espert.