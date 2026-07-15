Coberturas en Mar del Plata, Dolores y Quilmes

La Suprema Corte de Justicia bonaerense dispuso que a partir del 3 de agosto de 2026 los integrantes del Cuerpo de Magistrados Suplentes (CMS) Félix Adrián Ferrán y Fabio Arriagada pasen a prestar servicios en el Juzgado de Familia Nº 6 del Departamento Judicial Mar del Plata y en el Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 1 de la departamental Dolores, respectivamente. A su vez, el Tribunal dispuso que desde el 10 de agosto de 2026 el integrante del CMS Luis Miguel Gabián brinde servicio en el Juzgado Correccional Nº 2 del Departamento Judicial Quilmes.