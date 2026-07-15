Crece la población carcelaria

Según el informe semestral elaborado por el Área de Análisis e Investigaciones Interdisciplinarias de la Procuraduría de Violencia Institucional (PROCUVIN), al cierre de junio de 2026 había 12.319 personas privadas de libertad en establecimientos del Servicio Penitenciario Federal (SPF).

La cifra representa un incremento del 1,3% —153 personas más— respecto a diciembre de 2025 y un nivel de sobrepoblación del 6,8%, equivalente a 785 detenidos por encima de la capacidad de alojamiento informada por el SPF.

El reporte detalló que el crecimiento se concentró principalmente en la población con condena firme.

El informe destacó que la mayor parte del aumento fue absorbida por la Unidad 36 de Santa Fe, incorporada al sistema en diciembre de 2024, que sumó 115 personas. En sentido contrario, la Unidad 17 de Candelaria, en Misiones, redujo su población de 188 a 148 detenidos.

Los condenados alcanzaron el 64,4% del total (7.927 personas), con un aumento del 3,2% (+247) en el semestre. En cambio, las prisiones preventivas descendieron un 2,1% (-94 personas) y representan el 35,6% (4.391 casos). Seis de cada diez personas privadas de libertad cuentan con sentencia firme.

Por jurisdicción, la justicia nacional concentra el 51% de la población (6.277 personas) y registró un crecimiento del 5,5% en el período.

La justicia federal representa el 44% (5.416 personas), mientras que las jurisdicciones provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires suman el 5% restante (626 casos).

El informe destacó que la mayor parte del aumento fue absorbida por la Unidad 36 de Santa Fe, incorporada al sistema en diciembre de 2024, que sumó 115 personas. En sentido contrario, la Unidad 17 de Candelaria, en Misiones, redujo su población de 188 a 148 detenidos.

Entre los datos más relevantes figura el incremento de la población femenina. Las mujeres privadas de libertad llegaron a 1.019, con un crecimiento del 7,4%, el más alto del semestre.

Más de la mitad de las mujeres y personas travesti-trans (49,4%) no cuentan con condena firme, proporción superior al promedio general. Actualmente hay 11 mujeres embarazadas bajo custodia del SPF y 18 detenidas junto a sus hijos o hijas, concentradas mayoritariamente en el Complejo Penitenciario Federal VII de Ezeiza y, en menor medida, en el de Salta.

Siete de cada 10 mujeres y personas travesti-trans se alojan en el establecimiento penitenciario de mujeres de Ezeiza. La población travesti-trans se mantuvo estable en 33 personas.

Otros grupos mostraron variaciones: los jóvenes de entre 18 y 21 años representan el 2,4% del total (297 casos) y crecieron un 7,2%. Las personas extranjeras constituyen el 15,9% de la población detenida (1.962 casos) y registraron un aumento del 1%.

El informe de la PROCUVIN, a cargo del fiscal general Alberto Adrián María Gentili, se elabora a partir de los reportes mensuales publicados por el Servicio Penitenciario Federal. Su objetivo es sistematizar información actualizada sobre cantidad, distribución y composición de la población penal federal según variables sociodemográficas, procesales y jurisdiccionales.