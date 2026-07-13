Escándalo, jury y pedido de destitución

El cuarto día de audiencias del jury de enjuiciamiento que el Consejo de la Magistratura lleva adelante contra el juez federal de Mar del Plata, Alfredo López, terminó en medio de un fuerte escándalo y con momentos de alta tensión tanto dentro como fuera de la sala.

Los incidentes se produjeron mientras los consejeros Luis Juez y Alberto Maques desarrollaban sus alegatos finales por la acusación y solicitaban la destitución del magistrado. En ese contexto, un grupo de personas que apoyaba a López irrumpió con gritos antisemitas dirigidos contra el consejero Juez.

La situación obligó al presidente del Jurado de Enjuiciamiento, Marcelo Bartumeu Romero, a ordenar la evacuación del recinto y solicitar la intervención de personal policial para que la audiencia pudiera continuar únicamente con la presencia de los integrantes del Consejo, del Jurado y sus asesores.

Una vez desalojada la sala, los incidentes continuaron en el ingreso al organismo. Según se informó, un grupo de adherentes a la defensa de López, encabezado por el dirigente Raúl Padró, permaneció en el lugar profiriendo gritos antisemitas y homofóbicos contra integrantes del Poder Judicial.

Un grupo de personas que apoyaba a López irrumpió con gritos antisemitas dirigidos contra el consejero Juez.

El proceso contra López transita su etapa final luego de cuatro jornadas de audiencia. En una declaración previa durante el debate, el magistrado había sostenido que "nunca actué con mala fe" al defender su actuación frente al Jurado de Enjuiciamiento.

Alrededor de 40 posteos que sustentaron el dictamen, entre ellos una encuesta sobre "a quiénes son leales los judíos que residen en nuestra patria", un pedido de retuits contra la "judiada (sic) interna y externa", una invitación a responder "a estos fariseos" en referencia al Foro Argentino contra el Antisemitismo y una publicación con la imagen del Gran Rabino de AMIA, Eliahu Hamra, en la que preguntaba: "¿Usarán la Torá (sic) o la Constitución Nacional en la nueva ampliación de la Corte que se viene?".

Las denuncias contra López fueron presentadas por Gabriel Camiser, apoderado de la DAIA; la diputada nacional Sabrina Ajmechet, presidenta del Foro Argentino contra el Antisemitismo; y los abogados Yamil Santoro y José Magioncalda, de la Fundación Apolo.

El Jurado de Enjuiciamiento está conformado por los jueces Marcelo Bartumeu Romero (Tribunal Oral Criminal 25 de CABA), Néstor Barral (Cámara Federal de San Martín), la abogada Ana Fernández, los diputados Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) y Christian Zulli (Unión por la Patria), y las senadoras María Monte de Oca (La Libertad Avanza) y María Florencia López (Unión por la Patria).