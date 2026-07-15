Juró una jueza en Chaco

En el marco del salón auditorio del Superior Tribunal de Justicia del Chaco prestó juramento Valeria Elena Cruz en el cargo de jueza- suplente- para el Juzgado de Paz y Faltas de la Isla del Cerrito. la ceremonia fue encabezada por la presidenta subrogante del Superior Tribunal de Justicia, Iride Isabel María Grillo, acompañada por sus pares Víctor del Río y Emilia Valle. También asistieron la inspectora de Justicia de Paz y Faltas, Flavia Gabriela Suárez; el presidente del Consejo de la Abogacía, Miguel Vigier, integrantes del Poder Judicial y público en general.