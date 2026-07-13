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Cambiar la camioneta no alcanzó

Un juzgado civil de Cipolletti aplicó astreintes a Ford Argentina y a dos concesionarias por demorar 76 días hábiles judiciales el cumplimiento de una sentencia que ordenaba reemplazar una Ford Ranger cero kilómetro con defectos de fabricación. La multa se consolidó en favor de los consumidores.

(Oleksandr P)

La Justicia de Río Negro condenó a Ford Argentina S.C.A. y a las concesionarias Sapac S.A. y Arauco S.A.C.I.F. a pagar una multa de $1,33 millón por incumplir en tiempo y forma una sentencia que las obligaba a sustituir una camioneta Ford Ranger cero kilómetro que presentaba fallas mecánicas. La sanción fue impuesta en concepto de astreintes y se consolidó a favor de los consumidores que promovieron la demanda.

El conflicto comenzó tras la compra de una Ford Ranger DC 4X2 XL Safety, adquirida como vehículo de uso familiar. A pocos meses de uso y con escaso kilometraje, la unidad comenzó a presentar ruidos anormales en el motor. El vehículo ingresó en varias oportunidades a un taller oficial, donde se reemplazaron distintos componentes del motor y, posteriormente, piezas del sistema de embrague. Pese a esas intervenciones, los desperfectos persistieron.

Ford y las concesionarias debían concretar la transferencia registral del nuevo vehículo y acreditar su cumplimiento en el expediente. Sin embargo, el trámite no fue realizado dentro del plazo fijado por el tribunal.

Durante el proceso judicial se produjo una pericia mecánica que constató ruidos anormales tanto en el sistema de embrague como en la caja de cambios. El informe concluyó que las reparaciones efectuadas no habían solucionado definitivamente el problema y dejó abierta la posibilidad de un defecto de fabricación o de ensamblaje.

Con esos elementos, el Juzgado Civil de Cipolletti entendió que las demandadas, como integrantes de la cadena de producción, comercialización y servicio posventa, debían responder en los términos de la Ley de Defensa del Consumidor. La sentencia concluyó que las reparaciones no habían resultado satisfactorias conforme al artículo 17 de esa norma y ordenó reemplazar la camioneta por otra unidad cero kilómetro de idénticas características, con todos los gastos de entrega, inscripción y transferencia a cargo de las empresas.

Una vez firme esa decisión, Ford y las concesionarias debían concretar la transferencia registral del nuevo vehículo y acreditar su cumplimiento en el expediente. Sin embargo, el trámite no fue realizado dentro del plazo fijado por el tribunal.

Frente a esa demora, el juzgado hizo efectivo el apercibimiento dispuesto en la sentencia y aplicó astreintes para compeler el cumplimiento de la obligación. La transferencia de la nueva camioneta recién se concretó el 22 de abril de 2026, fecha que marcó el cese del cómputo de la sanción.

Al verificar que habían transcurrido 76 días hábiles judiciales desde que la obligación era exigible, el tribunal liquidó las astreintes y fijó la multa definitiva en $1,33 millón, suma que deberá ser abonada por Ford Argentina S.C.A., Sapac S.A. y Arauco S.A.C.I.F. en favor de los consumidores.

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SIGLIANO MAXIMILIANO MARTÍN Y OTRA C/ FORD ARGENTINA S.C.A. Y OTROS S/ SUMARÍSIMO
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