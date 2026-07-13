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Río Negro

Avances para el nuevo juzgado de Familia en Catriel

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El Poder Judicial de Río Negro avanza con el proceso de puesta en funcionamiento del nuevo juzgado de Familia en Catriel. Las distintas convocatorias realizadas para cubrir cargos de magistratura, funcionariado, apoyo profesional y personal administrativo reúnen, en conjunto, 95 personas inscriptas o evaluadas. El proceso comenzó con los concursos convocados por el Consejo de la Magistratura para integrar la estructura central del juzgado de Familia de la Cuarta Circunscripción Judicial con sede en Catriel. En ese marco, el concurso para juez/a de Familia registró 5 inscriptos; el de secretario/a de Familia, 11; el de defensor/a de menores, 11; y el de defensor/a Civil, 10. También se encuentra en trámite el concurso para secretario/a coordinador/a de la Oficina de Tramitación Integral del Fuero de Familia, que registró 11 inscriptos. A esas convocatorias se suma el concurso externo para cubrir el cargo de abogado/a referencista. En ese caso, se inscribieron 11 personas y el proceso se desarrolló hasta la instancia final, a la que accedieron 2 postulantes.

Aparecen en esta nota:
STJ Catriel Río Negro
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