Un jubilado fue víctima de una maniobra de ingeniería social luego de que su hijo intentara resolver un problema de acceso bancario a través de un perfil falso en Instagram. Convencido de hablar con un ejecutivo de cuentas por teléfono y WhatsApp, el cliente entregó los últimos cuatro dígitos de su tarjeta de débito, su usuario y un código recibido por correo electrónico.

Bajo el falso pretexto de desbloquear su cuenta ante la desaparición del saldo, el hombre realizó una verificación biométrica. Esa validación permitió que los estafadores solicitaran un préstamo preaprobado por $970.000 y transfirieran ese dinero, junto a otros $67.000 de sus ahorros, hacia cuentas desconocidas en cuestión de minutos.

En primera instancia, la jueza de grado rechazó la demanda al considerar que el cliente había facilitado la maniobra con su propio accionar. Sin embargo, la Sala III de la Cámara Civil y Comercial Federal revocó ese criterio en los autos caratulados "Di Yorio, Jorge Carlos c/ Banco de la Nación Argentina s/ nulidad de acto jurídico" (Causa n° 16677/2022/CA1), con el voto rector de Fernando A. Uriarte y las adhesiones de Florencia Nallar y Juan Perozziello Vizier.

Al analizar el expediente y un informe interno de seguridad del propio banco, los jueces reconstruyeron la secuencia exacta del ataque. Según el documento al que accedió este medio, a las 15:08 se asignaron credenciales desde una dirección IP no habitual, siete minutos después salieron los $67.000 propios y, tras acreditarse el crédito a las 15:39, cinco transferencias consecutivas vaciaron la cuenta en apenas veinte minutos hacia CBU y CVU ajenos al historial del usuario.

No se individualizaron los umbrales aplicados a la cuenta del actor, los eventos evaluados durante la secuencia ni una medida concreta adoptada frente a la asignación de credenciales y la posterior salida de los fondos."

Pese a tener por acreditada la identidad técnica del usuario, los camaristas trazaron una frontera tajante entre la autenticación informática y el consentimiento contractual válido. El fallo subrayó que "la validación biométrica permite establecer quién realizó un determinado acto, pero no demuestra necesariamente que hubiera comprendido y querido sus consecuencias jurídicas", concluyendo que el hombre actuó inducido por un engaño determinante sobre la naturaleza de la operación.

"El deber de seguridad no se agota en verificar la identidad de quien ingresa al sistema, sino que comprende el control de las operaciones que se realizan mediante él."

Asimismo, el tribunal evaluó el impacto de la Comunicación "A" 7370 del Banco Central, invocada por la entidad para justificar la acreditación inmediata de créditos mediante prueba de vida. Los jueces remarcaron que esa norma agiliza el otorgamiento pero de ningún modo suprime los controles previos y posteriores, recordando que "el deber de seguridad no se agota en verificar la identidad de quien ingresa al sistema, sino que comprende el control de las operaciones que se realizan mediante él".

No obstante, la Cámara ponderó la incidencia causal del propio demandante, quien entregó credenciales personales por canales no institucionales y validó su rostro incluso después de advertir que su saldo había desaparecido. Al verificar una concurrencia de culpas, repartieron la responsabilidad en partes iguales y condenaron al banco a restituir $562.718,05 más intereses, tras afirmar que "ambas conductas concurrieron en la producción del perjuicio".