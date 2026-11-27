Juró como nuevo juez de la Cámara Penal de la Circunscripción Judicial Puerto Madryn Francisco Marcelo Orlando. El acto fue encabezado por el Ministro Javier Gastón Raidan, Vicepresidente del STJ de Chubut, quien estuvo acompañado en la ceremonia por la Ministra Camila Lucía Banfi Saavedra. Orlando, quien hasta la fecha vino desempeñándose como juez penal de Puerto Madryn, fue designado como integrante de la Cámara Penal a través de la Acordada N° 2749/26 del Consejo de la Magistratura, tras haber ganado el concurso para ocupar el cargo.