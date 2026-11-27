El Senado de la Nación convirtió en ley, este jueves, el proyecto de Prevención de la Ludopatía y Regulación de los Juegos de Azar y Apuestas en Línea.

La iniciativa obtuvo los 72 votos del pleno y establece prohibiciones amplias a la publicidad, promoción y patrocinio de estas actividades, además de obligar a las plataformas a implementar verificaciones biométricas para impedir el acceso de menores de edad. El Poder Ejecutivo tendrá 120 días para reglamentarla.

En materia de acceso, los operadores de plataformas deberán implementar sistemas de identidad digital conectados al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para verificar la identidad y la edad de los usuarios mediante reconocimiento facial.

La norma prohíbe de forma amplia toda publicidad, promoción y patrocinio de juegos de azar y apuestas en línea en televisión, radio, redes sociales, indumentaria deportiva, estadios, festivales y a través de influencers o figuras públicas.

También quedan vedados los bonos de bienvenida, las acciones de fidelización y los planes de puntos. La excepción alcanza únicamente a la publicidad que se realice en el interior de salas y agencias habilitadas, que deberán incluir leyendas de advertencia obligatorias.

Entre los aspectos que mayor debate generaron se encuentra la restricción al patrocinio de empresas del sector en indumentaria deportiva. La medida también alcanza a los medios gráficos, radiales y televisivos, así como a cualquier otro canal de comunicación, tanto existente como de futura creación.

La publicidad de apuestas quedó limitada exclusivamente a espacios físicos habilitados, como bingos, casinos, hipódromos, casas de apuestas y agencias de lotería.

En cuanto a las sanciones, el proyecto establece penas de entre tres y ocho años de prisión para quienes organicen o administren sistemas de captación de juegos de azar sin contar con la autorización correspondiente de la jurisdicción competente.

En materia de acceso, los operadores de plataformas deberán implementar sistemas de identidad digital conectados al Registro Nacional de las Personas (RENAPER) para verificar la identidad y la edad de los usuarios mediante reconocimiento facial.

Los controles se exigirán al registrarse, al iniciar cada sesión y al retirar dinero. La misma obligación alcanza a las billeteras virtuales.

Además, las plataformas deberán informar sobre las probabilidades de juego, bloquear el acceso a personas inscriptas en el Registro de Autoexclusión (ReNA), emitir recordatorios de tiempo invertido y exhibir advertencias sanitarias en pantalla.

La sanción llega después de que el proyecto, impulsado originalmente por la diputada Mónica Frade (Coalición Cívica), obtuviera media sanción en Diputados en noviembre de 2024. En el recinto, la miembro informante y titular de la comisión de Salud, la senadora Ivanna Arrascaeta (La Libertad Avanza), defendió el texto.

Luego, la Cámara alta aprobó por 71 votos un proyecto complementario impulsado por Patricia Bullrich que refuerza el combate contra el juego ilegal. Entre otros puntos, faculta al ENACOM a bloquear sitios irregulares en un plazo de menos de 24 horas, sin intervención judicial previa. Ese texto pasó a Diputados.