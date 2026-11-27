La Sala III de la Cámara de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Santa Rosa, en actuación unipersonal del juez Guillermo Samuel Salas, dejó sin efecto una multa solidaria de $1.800.000 que la Dirección General de Defensa del Consumidor de La Pampa había aplicado al Banco de La Pampa S.A. y a Mercado Libre SRL tras la denuncia de un usuario que cayó en una estafa telefónica.

El caso se inició en octubre de 2025, cuando un cliente domiciliado en la capital pampeana denunció que, engañado por un tercero que se hizo pasar por agente de seguridad de Mercado Pago, realizó voluntariamente desde sus propios dispositivos dos transferencias de dinero —una por $999.888 a una cuenta desconocida de otro banco y otra por $560.303 desde su cuenta vinculada— y además se gestionaron a su nombre dos créditos en la plataforma por $1.119.748,15 y $158.195,25.

Ante ese reclamo, la autoridad administrativa sancionó de manera solidaria a ambas firmas por supuestos incumplimientos a la Ley de Defensa del Consumidor. Sin embargo, las empresas interpusieron recursos directos cuestionando la falta de motivación del acto y sosteniendo que las operaciones se ejecutaron con credenciales válidas, desde el dispositivo habitual del usuario y sin fallas en los sistemas de seguridad.

En este marco el magistrado pampeano advirtió que la sanción no estaba justificada porque fue el propio denunciante quien "personal y voluntariamente siguió los pasos que un tercero le sugirió irregularmente por vía telefónica" para transferir fondos a un desconocido.

La sentencia puso especial énfasis en un dato aportado en el descargo bancario: el mismo cliente ya había denunciado poco tiempo atrás un hecho similar tras otro llamado telefónico, episodio que en su momento había sido atendido por el banco y cerrado con recomendaciones explícitas y activación de protocolos.

Para el juez Salas, en un escenario como el analizado resulta difícil exigir mecanismos de bloqueo "si quien resulta ser el primario interesado en el resguardo del capital dinerario o financiero, no coopera en la adopción de mínimas precauciones y recaudos, contribuyendo exclusiva y excluyentemente con su conducta, en modo negligente, a que los hechos disvaliosos le sucedan".

La sentencia puso especial énfasis en un dato aportado en el descargo bancario: el mismo cliente ya había denunciado poco tiempo atrás un hecho similar tras otro llamado telefónico, episodio que en su momento había sido atendido por el banco y cerrado con recomendaciones explícitas y activación de protocolos.

"En buen romance, el denunciante en forma llamativa e incomprensible vuelve a 'tropezar con la misma piedra' en lo atinente al manejo de sus dispositivos y con sus propias credenciales", señaló el camarista al concluir que la multa no estaba debidamente motivada.

Asimismo, cuestionó que la sanción administrativa no recompuso el patrimonio del afectado —ya que el dinero iba a las cuentas estatales— y dejó pasar una propuesta conciliatoria presentada por Mercado Libre. En el plano jurídico, la sentencia recordó que la protección legal a los consumidores no ampara conductas desaprensivas ni desplazamientos de la propia responsabilidad.

Por todo ello, el vocal concluyó que "la repetitiva y grave culpa de la víctima opera aquí como eximente respecto de la responsabilidad de las entidades sancionadas con multa", ya que el deber de seguridad de bancos y billeteras virtuales no constituye una obligación de indemnidad absoluta frente a un obrar incauto del usuario.