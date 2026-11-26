Una constructora deberá indemnizar con casi $30 millones a un vecino de Neuquén por los daños que sufrió su vivienda durante la construcción de un edificio lindero. La condena fue confirmada por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones, que consideró acreditado que las vibraciones, los movimientos del suelo y los trabajos de la obra provocaron grietas, filtraciones y deterioros estructurales. También se reconoció el daño moral por la afectación que sufrió el grupo familiar.

El conflicto comenzó a mediados de 2020, cuando el propietario del terreno lindero inició tareas de demolición, excavación y construcción de un edificio de varios pisos. Según la demanda, los trabajos provocaron fisuras, humedades, roturas y filtraciones en la vivienda vecina. Además, denunciaron la caída de escombros, maderas con clavos y otros materiales sobre el techo y el patio de la propiedad, donde jugaban habitualmente las dos hijas de la familia.

El reclamo llegó al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Comercial y de Minería 3 de Neuquén, a cargo del juez Javier Alarcón, quien hizo lugar parcialmente a la demanda y condenó al responsable de la construcción. También rechazó la demanda contra Sancor Cooperativa de Seguros Ltda., al considerar que los daños estaban alcanzados por las exclusiones de cobertura de la póliza.

Para determinar la responsabilidad, Alarcón encuadró la construcción como una actividad riesgosa, en los términos del artículo 1757 del Código Civil y Comercial. En ese marco, explicó que no era necesario acreditar la culpa del constructor, sino la existencia del daño y su relación causal con la actividad desarrollada.

"El desarrollo de una obra de construcción implica necesariamente la utilización de maquinarias, herramientas, y el movimiento de trabajadores", sostuvo el magistrado. Y agregó que la actividad constructiva genera riesgos para terceros, particularmente para los inmuebles linderos.

La decisión se apoyó principalmente en dos pericias. La primera, realizada por una arquitecta en agosto de 2022, identificó rajaduras en sectores de vigas y columnas, filtraciones de agua, roturas y agujeros en el techo de chapa y movimientos del cielorraso. La profesional vinculó esos problemas con las vibraciones y los golpes provenientes de la construcción vecina y advirtió que los daños afectaban directamente la estructura de la vivienda.

El segundo informe, elaborado por un ingeniero civil en diciembre de 2023, ratificó esas conclusiones. El experto explicó que las fisuras y grietas generalizadas podían responder a asentamientos diferenciales producidos durante y después de la ejecución del edificio lindero. También señaló que el sistema de fundación utilizado "induce y produce vibraciones de impacto que repercuten en los linderos y pueden causar fisuraciones".

A esas pruebas se sumaron las actuaciones de la Municipalidad de Neuquén, que había intimado al responsable de la obra a completar las bandejas de protección y adoptar medidas para evitar la caída de materiales. Incluso, en octubre de 2022, dispuso la paralización de los trabajos sobre uno de los laterales del edificio hasta que se adecuaran las medidas de seguridad.

Los testimonios también dieron cuenta de las consecuencias en la vida cotidiana. Una de las declarantes relató que las niñas no podían utilizar normalmente el patio ni la pileta porque encontraban restos de escombros, cigarrillos y maderas con clavos. Otra recordó que las grietas se fueron profundizando a medida que avanzaba la construcción.

El juez también reconoció el daño moral. Para ello, ponderó que el agravamiento de las patologías constructivas no había afectado solamente al inmueble, sino que "necesariamente incidió en la tranquilidad y seguridad del grupo familiar que lo habitaba". Los testimonios incluso describieron que las niñas tenían miedo de dormir en su casa y que, en algunas oportunidades, debieron quedarse en la vivienda de un familiar.

La sentencia fue apelada tanto por el constructor como por el vecino. El primero cuestionó, entre otros puntos, que se le atribuyera el costo total de las reparaciones pese a que la vivienda ya presentaba algunos deterioros antes del inicio de la obra. El propietario, por su parte, reclamó que también se reconociera la desvalorización del inmueble, estimada por los peritos en un 30%.

"Si bien la vivienda presentaba algunas patologías con anterioridad al inicio de la obra, los daños constatados durante su ejecución resultan de una entidad y extensión considerablemente mayores", señaló la camarista.

Sin embargo, la Sala IV de la Cámara de Apelaciones de Neuquén, integrada por Cecilia Pamphile y Manuel Castañón López, rechazó ambos recursos y confirmó la condena. Pamphile explicó que la constatación realizada antes del comienzo de la construcción no permitía establecer con precisión la ubicación y extensión de las patologías que ya tenía la vivienda. En cambio, las pericias posteriores describieron daños de una entidad considerablemente mayor.

"Si bien la vivienda presentaba algunas patologías con anterioridad al inicio de la obra, los daños constatados durante su ejecución resultan de una entidad y extensión considerablemente mayores", señaló la camarista.

La magistrada también destacó que las fotografías de la constatación inicial no eran suficientemente visibles y que el relevamiento no había comprendido con claridad la totalidad del inmueble, por lo que consideró que no alcanzaban para desvirtuar las conclusiones de los expertos sobre los daños vinculados con la construcción.