La Sala X de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo confirmó el despido indirecto de un auxiliar de estaciones del subte que se oponía a un cambio de horario de la mañana al turno intermedio, elevó el monto de condena contra Emova Movilidad S.A. y desvinculó a Metrovías S.A. por el cambio de concesión del servicio.

La decisión llevó el voto de la jueza María Claudia Jueguen, al que adhirió el camarista Leonardo Jesús Ambesi. El conflicto se remonta a noviembre de 2021, cuando el trabajador recibió intimaciones para cumplir la jornada de 11:30 a 17:30 bajo advertencia salarial, pese a que venía desempeñándose por la mañana y había puesto en conocimiento de la empresa que necesitaba ese esquema para atender a su hijo con discapacidad, cuyos tratamientos se realizaban por la tarde.

El 17 de diciembre de 2021, tras un intercambio de cartas documento y vencido el plazo otorgado, el empleado consideró extinguido el vínculo, según se desprende del expediente.

Al analizar la modificación horaria dispuesta de manera unilateral, el Tribunal laboral señaló que la facultad empresarial exige razonabilidad y no puede causar perjuicio material ni moral, destacando que la situación del hijo era conocida por la firma y que no se invocaron razones operativas o de organización que justificaran el cambio.

En cambio, la Cámara hizo lugar al planteo de Metrovías S.A. y revocó su condena solidaria al advertir que el vínculo había concluido el 30 de noviembre de 2021, que Emova Movilidad S.A. asumió la concesión del servicio público de subterráneos desde el 1 de diciembre de 2021 a raíz de un nuevo proceso licitatorio y que el distracto ocurrió ya bajo esta última.

Sobre la oportunidad de la decisión rupturista, el voto sostuvo que "no cabía exigir al dependiente que aguardara la consumación del cambio, cuando su empleadora había exteriorizado en forma categórica e insistente que lo concretaría, y él mismo le había conferido un plazo previo para revertir su postura, que transcurrió sin modificaciones".

En cambio, la Cámara hizo lugar al planteo de Metrovías S.A. y revocó su condena solidaria al advertir que el vínculo había concluido el 30 de noviembre de 2021, que Emova Movilidad S.A. asumió la concesión del servicio público de subterráneos desde el 1 de diciembre de 2021 a raíz de un nuevo proceso licitatorio y que el distracto ocurrió ya bajo esta última.

De este modo, la sentencia recordó que "para la aplicación de los arts. 225 y sgtes. de la L.C.T., es necesario que la transferencia se realice mediante vínculos de sucesión directa o convencional, por lo que falta la sucesión propiamente dicha, cuando el cambio de empleador responde a una licitación".