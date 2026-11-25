El Consejo de la Magistratura y Jurado de Enjuiciamiento del Chaco mantiene abiertas dos convocatorias para cubrir cargos judiciales en La Leonesa y Resistencia. Uno de los concursos busca designar un juez suplente de Paz y Faltas, mientras que el otro está destinado a cubrir una Fiscalía de Investigaciones. Además, el organismo tiene en marcha nuevas instancias de evaluación para otros procesos de selección.

El concurso N.º 1027/26 corresponde a un cargo de juez suplente del Juzgado de Paz y Faltas de Primera Categoría Especial con carácter letrado de La Leonesa. La inscripción abrió el 26 de octubre y finalizará el 26 de noviembre de 2026.

Entre las condiciones generales informadas por el Consejo para esta categoría se encuentran tener al menos 27 años, acreditar cinco años de residencia en la provincia, contar con título de abogado y demostrar cinco años de ejercicio profesional. También se requieren certificado de conducta, aptitud psicofísica y constancias vinculadas con los registros provinciales de deudores alimentarios y de personas violentas.

Por su parte, el concurso N.º 1028/26 apunta a cubrir un cargo de Fiscal de Investigaciones con funciones en el Equipo Fiscal N.º 4 de Resistencia. La convocatoria abrió el 16 de noviembre y permanecerá vigente hasta el 16 de diciembre de 2026. Para los cargos fiscales, el organismo contempla requisitos vinculados con el título habilitante, la antigüedad profesional o judicial exigida por la normativa, la aptitud psicofísica y la presentación de certificados y constancias registrales.

La agenda de evaluaciones también registra movimientos. Para este miércoles 25 de noviembre, a las 10, estaba prevista la instancia oral del concurso N.º 1021/26, destinado a cubrir un cargo de juez de Paz y Faltas de Corzuela. En tanto, el concurso N.º 1022/26 tiene programado el examen escrito para el 2 de diciembre y la evaluación oral para el 9 de diciembre.

De esta manera, el Consejo chaqueño mantiene dos procesos de inscripción abiertos y continúa con el cronograma de evaluaciones correspondiente a otros concursos judiciales.