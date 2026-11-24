Por: Sofía

Andrea

Curatolo

Por: Sofía

Andrea

Curatolo

Una mujer denuncia un delito o una contravención cometido/a mediando violencia de género. ¿Qué hace primero la justicia: investigar los hechos o examinar su conducta?

La pregunta importa porque la respuesta institucional no se define solo en la sentencia. También se juega en las primeras decisiones: qué preguntas se hacen, qué medidas de protección se adoptan, qué pruebas se buscan y qué hipótesis orientan la investigación. Si desde el comienzo la atención se concentra en por qué la mujer tardó en denunciar, por qué mantuvo el vínculo con su pareja o ex pareja, o por qué no denunció de determinada manera, el riesgo es que su conducta termine ocupando el lugar de los hechos que deben esclarecerse.

No se trata de dejar de analizar el relato ni de presumir que toda denuncia es verdadera. En definitiva, se trata de investigar sin convertir a los prejuicios y a los sesgos en pruebas. La demora en denunciar, la continuidad de una relación, o los vaivenes de aquella, o una reacción que no coincide con lo que el abogado penalista del poder judicial promedio espera, no implica que el relato de la víctima deba desvirtuarse. No autoriza a descartarse la denuncia y desestimarse. Se requiere su análisis.

La exigencia de una “víctima ideal” puede operar en distintas etapas. Puede influir en la recepción de una denuncia, en las diligencias que se consideran necesarias y en el modo en que se valora la prueba. Se espera, a veces que una mujer denuncie apenas ocurre el hecho, recuerde cada detalle, se aparte inmediatamente del agresor y mantenga un relato sin vacilaciones, sin dudas

Hacemos mención al abogado penalista del poder judicial promedio, porque en los tribunales, hay un estereotipo respecto de qué relatos se creen cuando se escuchan por primera vez y cuáles son puestos en tela de juicio. En su mayoría, al estar los cargos de mayor jerarquía ocupados por hombres, son quienes toman las decisiones respecto de investigar y de cómo hacerlo. Por supuesto, que haya mujeres en aquellos cargos no nos garantiza la perspectiva de género que estos supuestos nos requieren: necesitamos feministas dispuestas a salir del manual.

La exigencia de una “víctima ideal” puede operar en distintas etapas. Puede influir en la recepción de una denuncia, en las diligencias que se consideran necesarias y en el modo en que se valora la prueba. Se espera, a veces que una mujer denuncie apenas ocurre el hecho, recuerde cada detalle, se aparte inmediatamente del agresor y mantenga un relato sin vacilaciones, sin dudas. Cuando esas expectativas se aplican como reglas estrictas, la investigación deja de preguntar solo por los hechos y empieza a medir a la denunciante que es presuntamente víctima de violencia de género contra un modelo de conducta.

El poder judicial de nuestro país ha tenido que revisar decisiones atravesadas por ese problema. Así, es el ejemplo del caso que llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación “Cruz Chávez, Jaime Leoncio s/ abuso sexual – art. 119, primer párrafo-“ CSJ 2215/2018/RH1, 21 de noviembre de 2024, Fallos 347:1764.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Chubut declaró inadmisible la impugnación extraordinaria que había sido interpuesta por la fiscalía contra la sentencia del tribunal de juicio. El Colegio de Jueces de Puerto Madryn resolvió absolver por unanimidad a J.L.C. respecto del delito de abuso sexual con acceso carnal en carácter de autor por el hecho acaecido el 17 de noviembre de 2016. Contra esa decisión el Procurador General ante el a quo dedujo recurso extraordinario que fue denegado y que dio lugar a la queja.

La CSJN consideró que resultaban aplicable los fundamentos y conclusiones del dictamen del Procurador General de la Nación Interino y que en razón de ello, se hizo lugar a la queja, se declaró procedente el recurso extraordinario y se dejó sin efecto la sentencia apelada ordenándose por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento.

En lo central a esta temática el Procurador hizo mención a que en el caso adquiere mayor entidad si se tiene en cuenta que, en el suceso investigado, el accionar del acusado tuvo lugar en un claro contexto de violencia de género contra su ex pareja, conforme los artículos 1º de la Convención de Belém do Pará y 4° de su ley reglamentaria n° 26.485 de Protección Integral de las Mujeres.

La pregunta, entonces, no es únicamente si la justicia condena la violencia contra las mujeres. Es a quién decide investigar cuando una mujer denuncia: a quienes pudieron ejercerla o a la mujer que intenta que el Estado la escuche cuando ese mismo Estado ya falló en prevenir la violencia -algo a lo que está obligado constitucional y convencionalmente-.

A ese respecto, lo que el Procurador sostiene es que es importante recordar que la citada Convención obliga a los Estados Partes a actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia de género (art. 7º); a la vez que establece en su artículo 16 de la ley 26.485 que la mujer tiene derecho a obtener una respuesta oportuna y efectiva, y a la amplitud probatoria teniendo en cuenta las circunstancias especiales en las que se desarrollan los actos de violencia y quiénes son sus naturales testigos.

Por esa razón, y en esa línea, es que entendemos que juzgar con perspectiva de género no significa disminuir el estándar de prueba ni abandonar las garantías de la persona acusada. Significa evitar que los estereotipos sobre las mujeres y la violencia distorsionen la búsqueda de la verdad en el marco de una causa. Investigar con debida diligencia requiere tomar en serio la denuncia, evaluar los riesgos, producir pruebas pertinentes y evitar que la mujer tenga que atravesar instancias innecesarias de repetición y sospecha, es decir, que tenga que atravesar la revictimización.

En otro 25 de noviembre, el compromiso con la eliminación de la violencia también debe medirse en esas prácticas cotidianas. No alcanza con que una sentencia invoque la perspectiva de género si la denuncia fue recibida con indiferencia, si no se adoptaron medidas oportunas o si la investigación se concentró en juzgar a quien pidió ayuda al Estado.

La pregunta, entonces, no es únicamente si la justicia condena la violencia contra las mujeres. Es a quién decide investigar cuando una mujer denuncia: a quienes pudieron ejercerla o a la mujer que intenta que el Estado la escuche cuando ese mismo Estado ya falló en prevenir la violencia -algo a lo que está obligado constitucional y convencionalmente-.

La perspectiva de género no exige renunciar al rigor probatorio, sino abandonar la comodidad del prejuicio. Mientras los tribunales sigan midiendo la credibilidad de una mujer según cuánto se parezca a una “víctima ideal”, el Poder Judicial no estará impartiendo justicia: estará administrando impunidad.