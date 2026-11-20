La Justicia salteña rechazó el pedido de arresto domiciliario de un imputado por el homicidio agravado por alevosía de un niño de dos años. El juez consideró que persistían los riesgos procesales y dispuso mantener la prisión preventiva por otros tres meses, en lugar de los seis solicitados por la fiscalía.

El juez de Garantías 1 del Distrito Judicial Centro, Jorge Luis Musa, entendió que la gravedad del delito atribuido y la eventual pena de prisión perpetua justificaban mantener el encarcelamiento preventivo. Según valoró, la modalidad domiciliaria propuesta por la defensa no resultaba suficiente para neutralizar los riesgos de fuga y asegurar la sujeción del imputado al proceso.

En sus fundamentos, el magistrado sostuvo que “La prisión preventiva es justificada, cuenta con respaldo constitucional y tiende a la efectiva realización del proceso penal”. También señaló que la medida cautelar tiene una finalidad instrumental y que su imposición no afecta el estado de inocencia ni el derecho de defensa.