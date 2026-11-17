Con más de la mitad de los votos emitidos, la Lista 19 -Unidad en Defensa de la Abogacía- se quedó con el triunfo en las elecciones del estamento profesional para renovar autoridades en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
De acuerdo con el escrutinio oficial exhibido al cierre de la jornada, la nómina oficialista cosechó 5.548 votos (53,85%) en la categoría para el Consejo de la Magistratura
Por Unidad en Defensa de la Abogacía ingresarán como consejeros titulares Hernán Emilio Najenson y Mónica Alejandra García, mientras que por Gente de Derecho asumirá la banca restante Andrea Gabriela Campos. El espacio libertario y la agrupación encabezada por Eduardo Daniel Awad quedaron sin escaños en el órgano encargado de la selección y administración del Poder Judicial local.
Con estos números y bajo el sistema de reparto proporcional previsto en la normativa electoral porteña, la representación de la abogacía en el Consejo de la Magistratura para el período que inicia en diciembre quedó dividida entre las dos fuerzas más votadas. Por Unidad en Defensa de la Abogacía ingresarán como consejeros titulares Hernán Emilio Najenson y Mónica Alejandra García, mientras que por Gente de Derecho asumirá la banca restante Andrea Gabriela Campos. El espacio libertario y la agrupación encabezada por Eduardo Daniel Awad quedaron sin escaños en el órgano encargado de la selección y administración del Poder Judicial local.
Ricardo Gil Lavedra, Alejandra García y Hernán Najenson
En la categoría correspondiente al Jurado de Enjuiciamiento de la Ciudad, la tendencia replicó la paridad porcentual de la boleta principal
La aplicación del sistema D'Hondt sobre el escrutinio del Jurado de Enjuiciamiento otorgó cinco representantes titulares a Unidad en Defensa de la Abogacía -nómina liderada por Ricardo Gil Lavedra y Paula Oliveto Lago-, dos lugares para Gente de Derecho -encabezada por Sebastián José Sáez y María Agustina Elías- y una banca para Abogados por la Libertad, lista que postuló en primer término a Eduardo Raúl Gerome
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