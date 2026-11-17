Con más de la mitad de los votos emitidos, la Lista 19 -Unidad en Defensa de la Abogacía- se quedó con el triunfo en las elecciones del estamento profesional para renovar autoridades en el Consejo de la Magistratura y el Jurado de Enjuiciamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires . El comicio se desarrolló este martes 17 de noviembre en la sede del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal (CPACF), ubicada en Avenida Corrientes 1441, donde acudieron a sufragar 10.303 matriculados a lo largo de las 30 mesas habilitadas .

De acuerdo con el escrutinio oficial exhibido al cierre de la jornada, la nómina oficialista cosechó 5.548 votos (53,85%) en la categoría para el Consejo de la Magistratura . En segundo lugar se ubicó la Lista 6, Gente de Derecho, con 3.211 sufragios (31,17%), seguida por la Lista 20, Abogados por la Libertad, que alcanzó 1.135 votos (11,02%), y la Lista 21, Los que vemos el Colegio, que obtuvo 291 adhesiones (2,82%) . El recuento general para ese tramo registró además 82 votos en blanco (0,8%), 35 nulos (0,34%) y un voto recurrido (0,01%) .

Por Unidad en Defensa de la Abogacía ingresarán como consejeros titulares Hernán Emilio Najenson y Mónica Alejandra García, mientras que por Gente de Derecho asumirá la banca restante Andrea Gabriela Campos. El espacio libertario y la agrupación encabezada por Eduardo Daniel Awad quedaron sin escaños en el órgano encargado de la selección y administración del Poder Judicial local.

Con estos números y bajo el sistema de reparto proporcional previsto en la normativa electoral porteña, la representación de la abogacía en el Consejo de la Magistratura para el período que inicia en diciembre quedó dividida entre las dos fuerzas más votadas. Por Unidad en Defensa de la Abogacía ingresarán como consejeros titulares Hernán Emilio Najenson y Mónica Alejandra García, mientras que por Gente de Derecho asumirá la banca restante Andrea Gabriela Campos. El espacio libertario y la agrupación encabezada por Eduardo Daniel Awad quedaron sin escaños en el órgano encargado de la selección y administración del Poder Judicial local.

Ricardo Gil Lavedra, Alejandra García y Hernán Najenson

En la categoría correspondiente al Jurado de Enjuiciamiento de la Ciudad, la tendencia replicó la paridad porcentual de la boleta principal . La Lista 19 reunió 5.542 votos (53,79%), Gente de Derecho sumó 3.219 (31,24%), Abogados por la Libertad cosechó 1.137 (11,04%) y Los que vemos el Colegio obtuvo 289 (2,81%), contabilizándose también 80 votos en blanco, 35 nulos y un recurrido sobre el total de 10.303 sufragios .

La aplicación del sistema D'Hondt sobre el escrutinio del Jurado de Enjuiciamiento otorgó cinco representantes titulares a Unidad en Defensa de la Abogacía -nómina liderada por Ricardo Gil Lavedra y Paula Oliveto Lago-, dos lugares para Gente de Derecho -encabezada por Sebastián José Sáez y María Agustina Elías- y una banca para Abogados por la Libertad, lista que postuló en primer término a Eduardo Raúl Gerome . Tal como habían subrayado desde la conducción del CPACF al convocar al padrón de matriculados habilitados, el cierre de los comicios ratificó "la importancia de la participación de la matrícula en este proceso electoral, que fortalece la representación profesional y contribuye al funcionamiento de las instituciones democráticas".