La actividad en los juzgados nacionales, federales y provinciales se encuentra suspendida hoy, 16 de noviembre, por la conmemoración del Día del Trabajador Judicial. Durante la jornada no corren los plazos procesales y las dependencias operan exclusivamente con guardias mínimas para la atención de asuntos urgentes.

La inactividad responde a la aplicación de la Ley 26.674, sancionada en el año 2011. La norma establece que esta fecha queda equiparada a los feriados nacionales obligatorios a todos los efectos legales para los trabajadores del Poder Judicial de la Nación, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La efeméride recuerda el 16 de noviembre de 1952, fecha en la que se conformó la Confederación Judicial Argentina, primera organización sindical nacional del sector