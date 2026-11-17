La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por Diana R. Cañal, Alejandro H. Perugini y Claudio F. Loguarro, confirmó que una profesora de educación física que dictaba clases en distintos parques de la Ciudad para el Hospital Italiano se desempeñaba bajo relación de dependencia.

La causa “Fernández Bernard, Cecilia Hortensia c/ Sociedad Italiana de Beneficencia en Buenos Aires Hospital Italiano s/ despido” llegó a la Sala III luego de que ambas partes apelaran la sentencia de primera instancia. La trabajadora cuestionó el rechazo de la multa por falta de entrega de los certificados laborales y la actualización de los créditos, mientras que la institución negó la existencia de un vínculo laboral y objetó las indemnizaciones impuestas.

Según surge del expediente, la mujer prestaba servicios desde marzo de 2008 como profesora de educación física en el programa “Área Comunitaria”, que organizaba actividades al aire libre en distintos parques. El Hospital reconoció que la docente daba clases y que percibía honorarios por sus tareas, pero sostuvo que se trataba de una prestación autónoma.

En este marco, la jueza Cañal, cuyo voto fue seguido parcialmente por sus colegas, destacó la existencia de correos electrónicos enviados desde cuentas institucionales que daban cuenta de reuniones organizativas y aumentos en las remuneraciones.

También valoró los testimonios de compañeros de trabajo, que señalaron que los horarios y los lugares de las clases eran organizados por los coordinadores del programa, que el valor de la hora era fijado por la institución y que el Hospital brindaba capacitaciones a los profesores.

Uno de los testigos explicó que las órdenes de trabajo eran impartidas por el equipo de coordinación y que, aunque las actividades se desarrollaban en espacios públicos y no existía un sistema de fichaje, la organización dependía de la institución.

La magistrada también recordó que la existencia de una relación de dependencia no exige necesariamente una subordinación técnica absoluta, especialmente cuando se trata de trabajadores capacitados que desarrollan tareas profesionales.

Para Cañal, el Hospital no logró acreditar que la trabajadora fuera autónoma ni que desarrollara una actividad empresaria propia. En ese sentido, sostuvo que, una vez reconocida la prestación de servicios, correspondía aplicar la presunción del artículo 23 de la Ley de Contrato de Trabajo.

“La demandada reconoció la prestación de servicios, por lo tanto, en tales condiciones, se invierte la carga de la prueba y era ella quien debía probar que esa relación no era de trabajo, cosa que no hizo”, afirmó.

La magistrada también recordó que la existencia de una relación de dependencia no exige necesariamente una subordinación técnica absoluta, especialmente cuando se trata de trabajadores capacitados que desarrollan tareas profesionales.

“Es determinante el hecho de que una persona se haya insertado en una organización ajena, cumpliendo servicios a favor del empleador, pero sin mantener la condición de empresario”, concluyó.