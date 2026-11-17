La presidente del Superior Tribunal de Justicia de Misiones, Rosanna Pía Venchiarutti Sartori, inauguró la Sala de Oralidad Efectiva en la ciudad de Oberá. Estuvo acompañada por los ministros del STJ, Froilán Zarza, Valeria Fiore Cáceres, el intendente de la Ciudad, Pablo Hassan; el presidente del Concejo Deliberante, Pablo Ullón; y la presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios, María José Bustos. Venchiarutti Sartori destacó que la Sala de Oralidad Efectiva constituye una herramienta destinada a optimizar los tiempos de respuesta judicial, al permitir concentrar en una misma audiencia la producción de pruebas testimoniales y periciales, con la participación directa de los jueces y las partes involucradas: “Esta modalidad favorece el contacto entre la ciudadanía y los magistrados, es la sala que pretende aportar celeridad a los procesos” expresó.