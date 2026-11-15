Una larga y millonaria disputa tuvo como protagonista a la reconocida actriz y modelo Luisana Lopilato. El caso se originó a raíz de una campaña publicitaria desarrollada en el año 1994 por la empresa de seguridad "Punta Systems" (nombre de fantasía de Nautiland S.A.), en la cual participó una joven Lopilato bajo la representación de sus padres.

En el spot, la entonces niña le decía a un peluche: "mirá, yo me voy al cine con mami y papi pero no te preocupes. Solo no te vas a quedar, te cuida Punta Systems". Sin embargo, la accionante sostuvo que su imagen fue utilizada de manera abusiva y extendida en el tiempo más allá del contrato original de televisión, abarcando folletería, cartelería de viviendas y vehículos de la flota.

En primera instancia, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 5º Turno había desestimado la demanda en todos sus términos. Luego, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Tercer Turno de Uruguay —integrado por Fernando Tovagliare, Gustavo Iribarren y Claudia Kelland— analizó la conexidad contractual y determinó que existió un uso de la imagen por un período superior al pactado originalmente.

Los magistrados ponderaron los elementos probatorios y las declaraciones de los testigos —entre ellos el entonces gerente Gerardo Borba y el padre de la actriz, Eduardo Lopilato—, concluyendo que la demandada utilizó la imagen infantil sin la debida contraprestación hasta que fue formalmente intimada en 2006.

Al respecto, la sentencia señaló que la ilicitud radicaba en "el uso prolongado de la imagen sin una contraprestación a cambio, y ese es el único daño patrimonial que la Sala adelanta corresponde indemnizar".

De este modo, la Alzada revocó parcialmente la sentencia anterior para condenar a Nautiland S.A. al pago del "daño patrimonial pretendido por lucro cesante, el que se estima en la suma de U$S 4.000, más interés legal desde la demanda y hasta su efecto pago".

En cuanto a la codemandada Prosegur S.A. —quien adquirió el paquete accionario de Nautiland S.A. en el año 2009—, el Tribunal ratificó que la acción indemnizatoria se encontraba prescribiendo. Los ministros destacaron que la empresa compradora implementó de inmediato un proceso de transición corporativa para eliminar la marca anterior y su cartelería: "cuando Prosegur adquirió las acciones de Nautiland ya no se utilizaba la imagen de Lopilato".

Finalmente, la Sala desestimó los reclamos por daño moral y por la pretensión de percibir un porcentaje de las ganancias empresariales al considerar que no guardaban nexo causal con la notoriedad posterior de la artista. De este modo, la Alzada revocó parcialmente la sentencia anterior para condenar a Nautiland S.A. al pago del "daño patrimonial pretendido por lucro cesante, el que se estima en la suma de U$S 4.000, más interés legal desde la demanda y hasta su efecto pago".