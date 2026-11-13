Charla a estudiantes sobre el juicio por jurados

La Oficina Judicial Penal del Poder Judicial de Puerto Madryn brindó una charla sobre el proceso de juicio por jurados a estudiantes secundarios de esa ciudad, en el marco de las charlas abiertas que brinda a la comunidad respecto a los procesos de notificación, selección y participación ciudadana, para saber cómo funciona este sistema y qué implica formar parte de un jurado. En esta oportunidad, la Directora de la Oficina Judicial, Valeria Vázquez, junto a los funcionarios judiciales Gastón Cabrera y Priscila Garrido, concurrieron a la Escuela de Nivel Secundario N° 775 “Malvinas del Sur”, del barrio San Miguel de esa ciudad, y explicaron los alcances del sistema a alumnos de los últimos años que cursan en el turno tarde. Se trata de alumnos que una vez cumplidos los 18 años y se encuentren incorporados al padrón electoral, podrían convertirse en potenciales jurados en caso de ser sorteados.