Más seguridad en el deporte

La Comisión de Deporte del Senado dictaminó la llamada “Ley Joaquín”, un proyecto que establece medidas de seguridad obligatorias para el equipamiento utilizado en actividades deportivas y recreativas.

La iniciativa, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados —donde fue aprobada por unanimidad en agosto—, quedó lista para su tratamiento en el recinto de la Cámara alta.

El proyecto se inspira en el caso de Joaquín Stefano Gatto, un niño de 12 años que murió en enero al caerle encima un arco de fútbol que no estaba correctamente sujetado.

La propuesta establece condiciones obligatorias para la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet, postes de redes de vóley y juegos de plaza, tanto en espacios públicos como privados.

El hecho ocurrió el 4 de enero de 2026, alrededor de las 11:30, cuando Joaquín participaba de un campamento junto a un grupo de exploradores provenientes del Colegio Don Bosco de Ramos Mejía, en la provincia de Buenos Aires.

Mientras jugaba en el sector destinado al campamento, el niño se balanceó sobre uno de los travesaños de un arco de fútbol. La estructura, de 7,40 metros de largo, 2,40 metros de alto y un peso estimado de 160 kilos, cedió y cayó directamente sobre su pecho.

Impulsado por sus padres, el texto advierte sobre los accidentes graves registrados a lo largo de los años en distintas provincias por la caída de arcos deportivos, que provocaron lesiones e incluso la muerte de niños y adolescentes.

Señala que se trata de hechos evitables y destaca la responsabilidad de garantizar que los espacios destinados al juego y a las actividades deportivas sean seguros.

La propuesta establece condiciones obligatorias para la instalación, sujeción y mantenimiento de arcos de fútbol, hockey, handball y rugby, aros de básquet, postes de redes de vóley y juegos de plaza, tanto en espacios públicos como privados.

Según explicó el senador peronista Fernando Salino durante el encuentro, las medidas deberán ser cumplidas por todas las instituciones públicas y privadas que dispongan de equipamiento deportivo o recreativo, así como por aquellas que cuenten con estos elementos en espacios públicos.

La iniciativa contempla requisitos específicos de seguridad y designa a la Subsecretaría de Deportes como autoridad de aplicación, con facultades para establecer multas y sanciones ante eventuales incumplimientos.