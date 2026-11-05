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Superior Tribunal Provincial / Tecnología

De Tucumán a Catamarca

Tucumán le transfirió su modelo de Gestión Asociada y la Plataforma Alberdi a la Justicia de Catamarca. El sistema ya comenzó a funcionar en la provincia y coincide con la entrada en vigencia plena del nuevo Código Procesal Civil y Comercial.

(Khunkorn Laowisit| vecteezy.com)

La Corte Suprema de Justicia de Tucumán estuvo en la apertura de las dos primeras oficinas de Gestión Asociada (OGA) que comenzaron a funcionar en el Poder Judicial de Catamarca, en los fueros Civil, Comercial y de Ejecución Fiscal.

La implementación marca un hito para la Justicia tucumana, que transfiere de manera integral sus modelos de trabajo y herramientas tecnológicas a la provincia vecina, en el marco de un Convenio de Cooperación Tecnológica.

La puesta en funcionamiento de las OGA coincide con la entrada en vigencia plena del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Catamarca, aprobado por Ley N.º 5925, que refuerza los principios de oralidad, inmediación, concentración y celeridad.

En Catamarca ya se encuentran operativos el Sistema de Administración de Expedientes (SAE) y el Portal SAE de la Plataforma Alberdi.

Equipos técnicos del Poder Judicial tucumano acompañaron todo el proceso mediante capacitaciones, la instalación de los sistemas y el seguimiento y monitoreo antes y después de la puesta en marcha.

Los especialistas realizaron sucesivas visitas para avanzar en la implementación del Modelo de Gestión Asociada y de la plataforma, elaboraron cronogramas, llevaron adelante monitoreos e intervinieron en las configuraciones para realizar las migraciones.

Para la ceremonia de apertura viajaron el presidente de la Corte de Tucumán, Daniel Leiva, Antonio Estofán y Eleonora Rodríguez Campos, quienes acompañaron a las autoridades de la Corte de Justicia de Catamarca encabezada por su presidente, doctor Néstor Martel.

También estuvieron presentes equipos de la Oficina de Coordinación Estratégica, de la Oficina de Gestión Judicial y de la Dirección de Sistemas del Poder Judicial tucumano.

La puesta en funcionamiento de las OGA coincide con la entrada en vigencia plena del nuevo Código Procesal Civil y Comercial de Catamarca, aprobado por Ley N.º 5925, que refuerza los principios de oralidad, inmediación, concentración y celeridad.

El Sistema de Gestión Asociada, establecido por la Ley N.º 5937, reorganiza las tareas de apoyo a la actividad de los jueces de manera especializada y coordinada, de modo que los magistrados puedan concentrarse en la resolución de los conflictos mientras se optimizan los recursos humanos y materiales.

Con esta transferencia, Tucumán replica en Catamarca el modelo que ya ha compartido con otros poderes judiciales del país.

La apertura de las oficinas en la Primera Circunscripción Judicial de Catamarca constituye la culminación de un proceso de trabajo conjunto que permite incorporar, de forma gratuita, tanto los conocimientos técnicos como las herramientas informáticas desarrolladas por la Justicia tucumana. 

Aparecen en esta nota:
Tucumán Catamarca Gestión Asociada sistema
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