Emilio Rosatti asumió como presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Fe definió sus autoridades para el año 2027. A través de la Acordada Nº 09/26, firmada este lunes 2 de noviembre, los jueces del organismo resolvieron designar al doctor Emilio Rosatti como presidente, mientras que Luciano Homero Lauría ocupará la vicepresidencia y José María Escobar Cello se desempeñará como juez de Ejecución Penal. La resolución fue adoptada durante un acuerdo ordinario celebrado en la ciudad de Santa Fe. El magistrado asumió como juez titular del organismo en junio de 2026, luego de ser designado mediante el Decreto 445/2026 del Poder Ejecutivo Nacional.