11.392 aspirantes aprobaron el primer examen virtual

La Dirección de Recursos Humanos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza oficializó los resultados de la primera instancia de evaluación virtual del concurso público de antecedentes y oposición para cubrir cargos de Personal Técnico y Administrativo (Clase 13, Oficial de Tercera). Tras el procesamiento de los datos, 11.392 aspirantes aprobaron el examen y quedaron habilitados para avanzar a las próximas etapas del proceso de selección que se desarrollará el día 6 de noviembre. La evaluación se llevó a cabo el pasado 29 de octubre y consistió en la visualización de un material audiovisual institucional sobre el funcionamiento de los Juzgados de Paz, seguido por la resolución de un cuestionario digital a través de Google Forms.