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Con más de 11.000 audiencias

El sistema acusatorio federal en números

Un informe estadístico detalla el impacto de la Ley 27.063 durante el último año. Se llevaron adelante 11.282 audiencias en todas las etapas procesales, mientras que las oficinas judiciales se apoyan en Lex100 y Power BI para el seguimiento de los expedientes.

(Foto de Artem Podrez en Pexels)

Según los análisis elaborados por el área de Estadísticas del Consejo de la Magistratura con base en los datos de 2025, la aplicación del Código Procesal Penal Federal (27.063) continúa avanzando en el territorio nacional.

Los indicadores revelan que, en seis de las jurisdicciones donde funcionó el sistema acusatorio a lo largo del año, se llevaron adelante 11.282 audiencias en todas las etapas procesales, alcanzando una efectividad del 91,99 por ciento.

El relevamiento —cuyas cifras y datos fueron provistos por las oficinas judiciales de las jurisdicciones federales bajo la coordinación de la Oficina Judicial de la Cámara Federal de Casación Penal— detalla que el mayor cúmulo de actividad se concentró en la etapa de Garantías.

En total se resolvieron 2.741 carpetas entre las etapas de Garantías, Revisión y Juicio. En la etapa de Garantías se registraron 3.936 carpetas ingresadas, de las cuales 1.856 quedaron resueltas, representando el 47,15 por ciento de los casos ingresados en esa instancia. En este ámbito se realizaron 8.959 audiencias, lo que equivale al 93,22 por ciento del total de las agendadas.

Por su parte, la etapa de Revisión mostró un alto rendimiento, ya que de las 757 carpetas tramitadas se logró resolver 735, alcanzando un 97,09 por ciento de resolución de las carpetas ingresadas y concretando 821 audiencias, es decir, el 90,02 por ciento respecto del total.

En la etapa de Juicio, en aquellos distritos con actividad, se registraron 176 carpetas ingresadas, con 150 carpetas resueltas y 457 audiencias realizadas. Por último, en la etapa de Ejecución se contabilizaron 1.726 legajos nuevos ingresados, con 208 legajos archivados y 1.045 audiencias realizadas.

Asimismo, se implementó una metodología de gestión basada en evidencia, utilizando el Sistema de Gestión Judicial Lex100 y tableros de control en Power BI para monitorear el flujo de carpetas en sus distintas etapas: garantías, revisión, juicio, ejecución e impugnación.

El sistema acusatorio que prevé la Ley 27.063 se ha implementado de forma progresiva en distintas jurisdicciones. La aplicación comenzó en Salta el 10 de junio de 2019, seguida por Rosario el 6 de mayo de 2024, Mendoza el 5 de agosto de 2024, General Roca el 4 de noviembre de 2024 y Comodoro Rivadavia el 2 de diciembre de 2024. Durante 2025 se sumaron Mar del Plata el 7 de abril, Bahía Blanca el 29 de septiembre, y tanto Resistencia como Corrientes el 1 de diciembre. Las últimas jurisdicciones en sumarse fueron Posadas y La Plata.

Asimismo, se implementó una metodología de gestión basada en evidencia, utilizando el Sistema de Gestión Judicial Lex100 y tableros de control en Power BI para monitorear el flujo de carpetas en sus distintas etapas: garantías, revisión, juicio, ejecución e impugnación. Esta segmentación "no solo optimiza la carga de trabajo, sino que permite una trazabilidad total de la actividad judicial", según detallaron desde el Consejo.

Respecto al alcance del informe, aclararon que no se comprenden los datos de Bahía Blanca, Corrientes y Resistencia debido al escaso periodo de vigencia del nuevo modelo a diciembre de 2025, mientras que en los distritos de Salta y Jujuy se incluyen exclusivamente los datos registrados durante el 2025.

Aparecen en esta nota:
Código Procesal Penal Federal sistema acusatorio Consejo de la Magistratura audiencias judiciales Ley 27.063 Cámara Federal de Casación Penal justicia federal Lex 100
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
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