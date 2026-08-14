14 de Agosto de 2026
Edición 7516 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 18/08/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
14 de August de 2026
Edición 7516
Próxima Actualización: 18/08/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
CABA

El sistema acusatorio suma un nuevo edificio

(Fiscales.gob.ar)

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, recibió del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, un inmueble cedido por el Ejecutivo para la implementación del sistema acusatorio en el ámbito del fuero federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El predio, denominado “La Monedita”, está ubicado en la calle Pablo T. Fels 330, en el barrio porteño de Retiro. Linda con los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950 y está a pocas cuadras de los de Comodoro Py 2002.  El inmueble está distribuido en una sola planta lineal y tiene una superficie cubierta de 488,40 metros cuadrados y un parque de 1.269,83 metros cuadrados. Además de contar con un sistema de cámaras de seguridad, tendrá una custodia permanente de la Policía Federal Argentina, según informaron.

Aparecen en esta nota:
Eduardo Casal Juan Bautista Mahiques sistema acusatorio
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Sin papel, pero con respaldo
La vida de la víctima, bajo la lupa
Mucha agua bajo el puente
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS