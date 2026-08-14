El sistema acusatorio suma un nuevo edificio

El procurador general de la Nación interino, Eduardo Casal, recibió del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques, un inmueble cedido por el Ejecutivo para la implementación del sistema acusatorio en el ámbito del fuero federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El predio, denominado “La Monedita”, está ubicado en la calle Pablo T. Fels 330, en el barrio porteño de Retiro. Linda con los tribunales de Avenida de los Inmigrantes 1950 y está a pocas cuadras de los de Comodoro Py 2002. El inmueble está distribuido en una sola planta lineal y tiene una superficie cubierta de 488,40 metros cuadrados y un parque de 1.269,83 metros cuadrados. Además de contar con un sistema de cámaras de seguridad, tendrá una custodia permanente de la Policía Federal Argentina, según informaron.