La Plata recibe al acusatorio

El Consejo de la Magistratura de la Nación dio por concluidas las obras y las medidas operativas para que el Código Procesal Penal Federal entre en vigencia el 21 de septiembre en la jurisdicción de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, conforme la Resolución 275/26 del Ministerio de Justicia.

La adecuación alcanza a ocho salas de audiencia y oficinas judiciales en La Plata, Lomas de Zamora, Quilmes, Junín y Pehuajó.

El nuevo régimen cambia el esquema tradicional: los fiscales conducirán la investigación desde el inicio y los jueces se concentrarán en controlar garantías y resolver en audiencias orales.

Las obras de adecuación incluyeron puesta en valor de algunas salas y la materialización de otras. Hubo pintura general, equipos de climatización, mejoras eléctricas, luminarias, detectores de humo, cartelería de salida de emergencia, solados tipo uniclick en algunos espacios y mobiliario. Todas las salas recibieron tecnología de audio y video provista por el Ministerio de Justicia.

La fecha de arranque quedó fijada a las 00.00 del lunes, luego de que el cronograma original —primero mayo y después noviembre— fuera reprogramado.

Las salas y dependencias quedaron distribuidas en estos edificios: la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, en calle 8 N° 925; el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1 de La Plata, en calle 47 N° 193; el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 1 de La Plata, en calle 8 N° 925, entre 50 y 51; el Juzgado Federal de Quilmes, en calle 36 (12 de Octubre) N° 3300.

También el Juzgado Federal de Junín, en R. Álvarez Rodríguez 59/61; el Juzgado Federal de Pehuajó, en Papa Pío XI N° 68; el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 1 de Lomas de Zamora, en Alem 180/194; y el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora, en Laprida 662.

Las obras de adecuación incluyeron puesta en valor de algunas salas y la materialización de otras. Hubo pintura general, equipos de climatización, mejoras eléctricas, luminarias, detectores de humo, cartelería de salida de emergencia, solados tipo uniclick en algunos espacios y mobiliario. Todas las salas recibieron tecnología de audio y video provista por el Ministerio de Justicia.

En paralelo arrancó la renovación del parque informático de la jurisdicción. En esta primera etapa se dispuso el envío de 50 computadoras al Juzgado Federal de Quilmes y de 35 al Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 2 de Lomas de Zamora. El resto de los tribunales recibirá equipos en etapas siguientes.

Los trabajos fueron proyectados, contratados y supervisados por equipos técnicos de la Administración General del Poder Judicial de la Nación. La Dirección General de Infraestructura Judicial se ocupó de la planificación y el relevamiento de las obras.

La Dirección General de Tecnología planificó el equipamiento de las salas, supervisó su operación, capacitó al personal y entregó el material informático. Todo el proceso se coordinó con la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata.