Asumieron nuevos jueces y funcionarios

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes tomó juramento a Carlos Hugo Chiama como Juez de Primera Instancia en el Juzgado Civil y Comercial N° 14 – Ejecución Tributaria y Secretaría de Paz con asiento en la ciudad Capital. Alfredo de la Cruz Hanke fue designado Prosecretario de Primera Instancia en el Juzgado Civil y Comercial N° 14 – Ejecución Tributaria y Secretaría de Paz con asiento en la ciudad Capital. Cinzia Antonella Toffanin fue designada Prosecretaria de Primera Instancia en el Juzgado Civil y Comercial N° 14 – Ejecución Tributaria y Secretaría de Paz con asiento en la ciudad Capital. Finalmente, Solange Itatí Narvaez fue designada Prosecretaria de Primera Instancia en el Juzgado Civil y Comercial N° 14 – Ejecución Tributaria y Secretaría de Paz con asiento en la ciudad Capital.