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Corrientes

Asumieron nuevos jueces y funcionarios

(Foto de Alena Darmel en Pexels)

El Superior Tribunal de Justicia de Corrientes tomó juramento a Carlos Hugo Chiama como Juez de Primera Instancia en el Juzgado Civil y Comercial N° 14 – Ejecución Tributaria y Secretaría de Paz con asiento en la ciudad Capital. Alfredo de la Cruz Hanke fue designado Prosecretario de Primera Instancia en el Juzgado Civil y Comercial N° 14 – Ejecución Tributaria y Secretaría de Paz con asiento en la ciudad Capital. Cinzia Antonella Toffanin fue designada Prosecretaria de Primera Instancia en el Juzgado Civil y Comercial N° 14 – Ejecución Tributaria y Secretaría de Paz con asiento en la ciudad Capital. Finalmente, Solange Itatí Narvaez fue designada Prosecretaria de Primera Instancia en el Juzgado Civil y Comercial N° 14 – Ejecución Tributaria y Secretaría de Paz con asiento en la ciudad Capital.

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Corrientes STJ
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