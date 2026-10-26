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Río Negro

Comenzó la inscripción para el concurso de personal administrativo

El Poder Judicial de Río Negro dispuso la apertura de un concurso público externo para el ingreso de personal administrativo en Villa Regina. La inscripción se realizará únicamente por vía electrónica a través del sitio oficial del Poder Judicial. El formulario estará disponible desde hoy hasta el 6 de noviembre a las 13.30. Antes del comienzo del período, la Dirección de Gestión Humana establecerá las bases y condiciones del concurso, que incluirán un cronograma de actividades, las etapas de evaluación y las fechas tentativas de realización. El concurso contempla cuatro ejes temáticos que agrupan a los organismos del Poder Judicial según sus funciones: Juzgados y Cámaras; Primeros Accesos a Justicia y Mediación; Organismos y Áreas de Apoyo; y Penal Ministerio Público, correspondiente a temáticas sensibles. Este esquema busca seleccionar personal de acuerdo con las necesidades de cada organismo y las competencias de quienes se postulen.

La información, las bases y las condiciones estarán disponibles en el sitio oficial del Poder Judicial de Río Negro, a través del enlace https://servicios-publico.jusrionegro.gov.ar/adminweb/concursos/view?id=666. También se podrán realizar consultas telefónicas al 02920-441000, internos 1586 y 1377.

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Concurso Río Negro
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