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La Rioja

Investigan a un judicial por un presunto pedido de dinero

(Poder Judicial La Rioja)

El Tribunal Superior de Justicia de La Rioja abrió un sumario administrativo a un empleado judicial denunciado por presuntamente solicitar dinero a cambio de entregar una notificación vinculada con una causa judicial. La actuación se inició a partir de una denuncia presentada ante la Secretaría de Superintendencia y Control Judicial. El denunciante aportó documentación y audios que fueron incorporados al expediente. Según informó el juzgado donde trabaja el agente, sus tareas incluyen el traslado y la entrega de oficios, pero no tiene asignada ni está autorizado a realizar la notificación de resoluciones, una tarea que en el caso corresponde a las comisarías. Tras analizar los elementos reunidos, el TSJ consideró que los hechos podrían configurar un incumplimiento o mal cumplimiento de las funciones y dispuso la apertura del sumario para investigar lo ocurrido y determinar eventuales responsabilidades.

Aparecen en esta nota:
La Rioja empleado judicial denuncia
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