Se extendió el régimen de asignaciones por subrogancias

La Corte bonaerense dispuso prorrogar la modificación de la normativa que establece el procedimiento y los requisitos para el reconocimiento del pago de la remuneración adicional a magistrados que subrogan órganos vacantes, hasta el 31 de octubre de 2027. Ello en orden a que las medidas adoptadas para morigerar los efectos en la prestación del servicio de justicia, derivados de las vacantes en los organismos por jubilación, renuncia, licencia, suspensión o fallecimiento de sus titulares, exigen una revisión periódica en función de las cambiantes circunstancias que las motivan.