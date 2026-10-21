Avanza el nuevo régimen de notificaciones

El Poder Judicial de San Luis concluyó con los desarrollos informáticos necesarios para instrumentar la Ley IV-1192-2026 y comenzará la próxima semana con las capacitaciones destinadas a magistrados, funcionarios, agentes judiciales, abogados y oficiales notificadores. En este sentido, la Secretaría de Informática Judicial informó que finalizaron los desarrollos, las configuraciones y las pruebas de las funcionalidades incorporadas a los sistemas IURIX Cloude Native e IURIX On Line, necesarias para instrumentar el nuevo régimen legal. Concluida esta etapa tecnológica y conforme lo previsto en el artículo 21 de la mencionada normativa, la Ppresidencia del STJ autorizó las capacitaciones propuestas por la Secretaría de Informática Judicial, dirigidas a los distintos operadores de la justicia.