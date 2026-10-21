21 de Octubre de 2026
Edición 7562 ISSN 1667-8486
Próxima Actualización: 22/10/2026
Reciba diariamente por e-mail
las noticias del ámbito judicial
SUSCRÍBASE
¡GRATIS!
Diario Judicial
21 de October de 2026
Edición 7562
Próxima Actualización: 22/10/2026
Tapa Noticias por fuero
Civil Comercial Contencioso Administrativo Corte Familia Laboral Penal Penal Economico Seguridad Social Superior Tribunal Provincial
Noticias por tema
Abogados Ambiental Concursos Congreso Consejo de la Magistratura Consumidor Familia Farándula Internacionales Libertad de expresión Nuevo Código Civil Nuevo Código Penal Salud Tecnología Tributario Violencia de género
Reportajes Brevata
Buscador de noticias Ediciones anteriores Educación a distancia
Mapa del sitio Términos y condiciones de uso Política de cancelación de compras Contacto
Laboral

El covid le dejó marcas

La Justicia neuquina confirmó la responsabilidad de la aseguradora tras la neumonía bilateral que sufrió un profesional de la salud en la pandemia. El médico permaneció 48 días en UTI con respirador y traqueotomía.

(Foto de Gustavo Fring en Pexels)

La Sala II de la Cámara Provincial de Apelaciones en lo Civil, Comercial, Laboral, Minería y Familia,
con competencia en la II, III, IV y V Circunscripción Judicial de Neuquén confirmó la existencia de una incapacidad laboral permanente y la obligación de una ART de reparar las consecuencias que sufrió un médico del sistema público de salud luego de contraer covid-19 mientras trabajaba durante la pandemia.

La causa la inició un médico generalista contra Galeno ART S.A., con motivo del cuadro crítico que atravesó en enero de 2021 mientras prestaba funciones en los establecimientos de Cutral Co y Plaza Huincul. La infección derivó en una neumonía bilateral e insuficiencia respiratoria aguda que demandó 48 días de internación en la Unidad de Terapia Intensiva (UTI), bajo asistencia respiratoria mecánica, intubación y traqueotomía.

El juez Tomás Richter consideró acreditado que el médico quedó con secuelas irreversibles como consecuencia de la enfermedad. La pericia determinó incapacidad física por las dificultades respiratorias y las cicatrices faciales producidas durante la prolongada intubación y la traqueotomía. También reconoció una incapacidad psicológica. Sobre ese punto existió una diferencia entre los integrantes de la Cámara neuquina.

En este escenario, la camarista Nancy Vielma consideró que el cuadro psicológico estaba relacionado con la experiencia atravesada por el médico, quien estuvo en riesgo de vida y quedó con consecuencias físicas permanentes. 

"Se trata de un profesional de la salud, de un médico que arriesgó su vida de manera permanente trabajando en la guardia de un Hospital Público, y debido a ese servicio que todos 'aplaudíamos' durante la pandemia se enfermó de Covid", remarcó.

Y agregó: "Las reglas de la sana crítica (...) me conducen a tener por configurada claramente una incapacidad psicológica como consecuencia de todo lo vivido y de las secuelas físicas incapacitantes, que se reflejan en: una incapacidad respiratoria de por vida y cicatrices permanentes en el rostro".

En tanto, el juez Juan Manuel Menestrina, por su lado, sostuvo que la pericia psicológica no reunía todos los elementos necesarios para acreditar esa incapacidad, criterio al que finalmente adhirió Manuel Castañón López para alcazar la mayoría.

Documento relacionado:
ZEGARRA BALLON LUIS ENRIQUE C/ GALENO ART S.A. S/ INDEMNIZACION INCAPACIDAD ABSOLUTA ART. 212 L.C.T
Aparecen en esta nota:
incapacidad laboral covid-19 pandemia Cámara de Apelaciones Neuquén Ley de Riesgos del Trabajo
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
Notas relacionadas:
Secuelas sí, aumento no
Responsabilidad del Estado
No se quiso vacunar y va a ser indemnizado
Contratos
Eventos en pandemia
VOLVER A LA TAPA
Más notas:
Renault chocó en los tribunales laborales
La abogacía ya tiene sus consejeros
Casación se dividió por el alcance del principio acusatorio
Diariojudicial.com es un emprendimiento de Diario Judicial.com S.A.
Propietario: Diario Judicial.com S.A. Amenábar 590 Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Directora: Esther Analía Zygier. Registro de propiedad intelectual 54570890 Ley 11.723.
Descarga
la portada del diario en formato PDF

DESCARGAR
Reciba diariamente por e-mail todas las noticias del ámbito judicial.
SUSCRÍBASE
Copyright ® 1999 - 2026 . Diario Judicial. Todos los derechos reservadores. ISSSN 1667-8486
DiarioJudicial.com® utiliza la plataforma Pupila® CMS