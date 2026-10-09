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Penal
Reventa de entradas

Ni la fábrica de chocolates te salva

Tras una denuncia por sobrefacturación en los tickets para Billy Elliot y Charlie y la fábrica de chocolate, la Cámara en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas porteña rechazó clausurar preventivamente las webs Viagogo y Stubhub.

(Foto de Prensa)

Todo comenzó en las inmediaciones de los teatros porteños donde se presentan las obras Billy Elliot y Charlie y la fábrica de chocolate. Una denuncia anónima alertó al Ministerio Público Fiscal sobre una constante inquietud del público asistente: mientras que en el sitio oficial TuEntrada los boletos cotizaban a precios acordes a la boletería, en plataformas como Viagogo y Stubhub las mismas localidades superaban los $120.000. En algunos casos, incluso, los compradores denunciaron no haber recibido los tickets.

Frente a este escenario, la Fiscalía solicitó la clausura preventiva de ambas plataformas en el ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, el titular del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas 6 no hizo lugar al pedido y argumentó que la petición resultaba prematura y que solo se contaba con "una denuncia anónima que refería de forma genérica la existencia de páginas" y un informe técnico que daba cuenta del funcionamiento general, sin demostrar aún si las entradas eran apócrifas o si existía un ardid defraudatorio.

La decisión fue apelada por el Ministerio Público Fiscal, al entender que la situación demandaba una intervención urgente ante el "peligro inminente para la seguridad pública" y la sospecha de una actividad comercial que operaba "sin los debidos controles reglamentarios de la administración".

Pero la Sala I de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, la mayoría integrada por Elizabeth A. Marum y Marcelo Pablo Vázquez, rechazó in limine el recurso presentado.

En disidencia, el juez Carlos Fel Rolero Santurian propuso habilitar la vía y hacer lugar al bloqueo de los dominios. Argumentó que el peligro en la demora resultaba evidente dado que "las páginas en cuestión continúan operativas y que, con ello, subsiste la conducta investigada".

Los camaristas señalaron que, conforme a la legislación local, "resulta recurrible la decisión del magistrado que haga lugar a la clausura preventiva, mas no aquella que la deniega", remarcando que al ser rechazada únicamente por considerarla prematura, no se generaba un gravamen irreparable para la acusación.

En disidencia, el juez Carlos Fel Rolero Santurian propuso habilitar la vía y hacer lugar al bloqueo de los dominios. Argumentó que el peligro en la demora resultaba evidente dado que "las páginas en cuestión continúan operativas y que, con ello, subsiste la conducta investigada".

Asimismo, respecto al alcance de la medida en internet, sostuvo que "si la concesión de la medida cautelar con esos fines impone que sus efectos se extiendan a todo el territorio de la Nación, no encuentro en el caso óbice para que así suceda", para evitar un "vacío jurisdiccional insalvable" que deje impune el hecho.

Documento relacionado:
INCIDENTE DE APELACION EN AUTOS "paginas vIAGOGO - STUBHUB SOBRE 95 - REVENDER ENTRADAS PARA UN ESPECTÁCULO MASIVO, DE CARÁCTER ARTÍSTICO O DEPORTIVO (ART. 91 SEGÚN LEY 1472
Aparecen en esta nota:
Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal Penal Juvenil Contravencional y de Faltas Elizabeth A. Marum Marcelo Pablo Vázquez reventa de entradas clausura preventiva
Estimado colega periodista: si va a utilizar parte esta nota o del fallo adjunto como "inspiración" para su producción, por favor cítenos como fuente incluyendo el link activo a http://www.diariojudicial.com. Si se trata de una nota firmada, no omita el nombre del autor. Muchas gracias.
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