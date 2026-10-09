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Vacante de juez en Salta

El Consejo de la Magistratura de Salta anunció el concurso público para cubrir un cargo de juez de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial. Está dirigida a profesionales del derecho que cumplan con la totalidad de los requisitos constitucionales, legales y reglamentarios previstos en el artículo 154 (primer párrafo) de la Constitución Provincial, el artículo 3º de la Ley 5595 y sus modificatorias, y el artículo 23 del Reglamento Interno.  Las inscripciones estarán abiertas desde el 2 hasta el 13 de noviembre de 2026 a las 13, y deberá  formalizarse digitalmente a través del Portal Digital del Consejo (POD), accesible desde el sitio web oficial de la institución. Para completar la postulación, los aspirantes deberán solicitar un turno previo e inscribirse según el artículo 22 del Reglamento Interno. Durante el período de inscripción deberán presentarse en la sede central del Consejo de la Magistratura —ubicada en Avda. Bolivia Nº 4671, Sector Noreste, Ciudad Judicial, Salta— o en las Secretarías Administrativas de los distritos judiciales del interior, con el fin de acompañar la documentación original correspondiente.  La instancia escrita de la entrevista se llevará a cabo el 05 de febrero de 2027 a las 8 de la mañana, mientras que la instancia oral de la entrevista tendrá lugar el 19 de febrero de 2027 a partir de las 15, previéndose la resolución final y elevación de terna para antes del 26 de febrero de 2027.

Aparecen en esta nota:
Salta vacante concurso Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial
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