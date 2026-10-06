Crearán la Red Federal contra Ciberfraudes

En el marco de las Jornadas de los Ministerios Públicos realizadas en la ciudad de Rosario, se llevó a cabo la Asamblea Anual del Consejo de Procuradores y Fiscales Generales de la República Argentina, donde se rubricó el instrumento de creación de la Red Federal contra Ciberfraudes. La suscripción de este acuerdo por la totalidad de los procuradores presentes, según explicaron, formaliza un canal interjurisdiccional para agilizar la investigación, el intercambio de información y la respuesta institucional ante estafas y delitos informáticos en todo el territorio nacional.