Vacante de técnico en la Dirección de Arquitectura Judicial

El Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos convocó a la cobertura de un cargo de técnico en la Dirección de Arquitectura Judicial. La convocatoria está dirigida a personas con título de ingeniero/a electromecánico/a. La inscripción comenzará mañana y se extenderá hasta el 21 de octubre próximo. Los interesados en participar deberán acreditar el título universitario con matrícula vigente en el Colegio Profesional correspondiente, según informaron. Las personas interesadas deberán tener residencia en la localidad de Paraná, y en caso de resultar designado/a para el cargo, poseer matrícula profesional vigente o gestionar su obtención en caso de resultar designado/a. Además deberán contar con conocimientos y manejo de herramientas informáticas y software técnico vinculados con el ejercicio de la actividad profesional y tener disponibilidad para viajar a distintas jurisdicciones de la provincia.